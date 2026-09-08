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竹北市長選舉藍白合破局 民眾黨盼不擴及他縣市

中央社／ 台北8日電

竹北市長選舉藍白合破局，後續新竹縣各級選舉藍白決裂，台灣民眾黨秘書長周榆修今天表示，動輒興訟解決不了現在困境，並希望此情況停留在新竹縣，不願意擴及其他縣市。

2026九合一選舉

美麗島電子報董事長吳子嘉昨天發布聲明表示，近日國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，與民眾黨竹北市長參選人協調案達成承諾，言論甚囂塵上。

聲明表示，吳子嘉調查徐欣瑩與民眾黨主席黃國昌Line訊息對話確認，並無徐欣瑩就此承諾黃國昌等言語，為端正選舉，決意對民眾黨創黨黨主席柯文哲、黃國昌、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、周榆修、邱臣遠等人，刑事告發其散播不實謠言、意圖使人不當選等行為。

周榆修今天接受中廣新聞網節目「千秋萬事」專訪，談及新竹藍白合破局一事表示，誠信跟善良是基本，協商過程是基於彼此互信，民眾黨也沒有說謊，徐欣瑩受訪時卻說只是溝通過程、沒有承諾要禮讓，自己真的只能說是「徒呼負負」。

對於遭提告，周榆修表示，既然已經提告了，那就到時候看司法程序怎麼走再來看，但動輒興訟，其實也解決不了現在徐欣瑩所面臨的困境。

對於民眾黨支持者，周榆修認為，民眾各自有各自的意志，自己也只能呼籲跟拜託。站在民眾黨中央黨部立場，則希望這個情況停留在新竹縣，後續看動態發展再來決定，只有千百個不願意擴及到其他縣市。

外界關心，藍白合失敗後，民眾黨是否會轉向與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方合作。周榆修表示，目前沒有這種跡象。昨天邱臣遠就市政上開始針對治水政策上提出爭辯，也是有所本，且公共政策本來就應該提出討論，因此「這一刻不存在去討論說會不會綠白合」。

對於新竹選情，周榆修表示，民眾黨在竹北市當然是卯足全力；縣長選舉部分，作為小黨，實在沒有多餘的力氣再去看顧，竹北市長和議員席次，才是民眾黨現在最最關心的部分，希望能在全台灣拿下25席，並在主要縣市成立黨團。

民眾黨 藍白合 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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