蘇巧慧喊明年499億創新高 李四川：新北54.1億捷運預算仍沒拿到

新北捷運建設補助再掀選戰攻防。針對新北市議會國民黨團及李四川競選團隊指明年捷運三大建設補助遭刪減，民進黨新北市長參選人蘇巧慧辦公室則稱，明年有499億元、為歷年新高。國民黨新北市長參選人李四川今表示，新北市府提出的54.1億元是依工程進度申請，但今年確實未獲補助，呼籲身為立委的蘇巧慧應替新北爭取預算。

媒體今詢問李四川，新北市議會國民黨團上午召開記者會，加上李四川競辦先前也指新北捷運明年三大建設補助款遭砍，但蘇巧慧辦公室表示明年有499億元、創歷年新高，捷運預算實際狀況如何，以及相關工程能否順利推進。

李四川表示，新北市長侯友宜及新北市政府都已對外說明，54.1億元是依照工程進度提出申請，「今年確實沒有補助」，因此侯友宜才會提出，希望中央能夠追加。

李四川說，蘇巧慧目前身為立法委員，涉及的捷運建設包括淡水、三鶯及基隆捷運，其中三鶯地區更位於蘇巧慧的立委選區，因此他認為，蘇巧慧應為新北爭取相關經費。

李四川表示，蘇巧慧也應支持侯友宜的主張，讓中央依照工程進度給予新北市所需預算，確保捷運建設持續推進。