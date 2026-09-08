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年底選舉開第1槍 台中議員張家銨喊：選舉補助款「全數捐公益」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員張家銨（中）。圖／張家銨提供
台中市議員張家銨（中）。圖／張家銨提供

台中市議員選舉，第3選區（烏日、大肚、龍井）為同額競選，現任議員張家銨「開第一槍」，今在社群平台 Threads宣布，下屆選舉補助款將全數捐贈公益。消息一出，引發熱議。

2026九合一選舉

年底九合一選舉4日登記截止，根據台中市選委會資料，台中第3選區同額競選。國民黨提名的現任吳瓊華、林孟令、民進黨提名現任的張家銨、曾威都是資深議員，現任無黨籍市議員林昊佑選擇「禮讓」，由林父、資深的前議員林汝洲參選。

張家銨今在Threads表示，她當議員之前，長期投入在社福領域，身處第一線，知道很多的社福、公益團體資源有限，因此從政後，時刻提醒自己，如果有機會得到人民的託付，就更應該把這份託付化成具體的付出在社會上。

張家銨認為，而這份託付，是從民眾投票給她那一天開始的。因此，這次的競選，她決定「捐出選舉補助款」。如同她的競選口號「加倍銨心」，過去八年擔任議員，她一直致力服務於烏日、大肚、龍井，就是希望能加倍把服務帶給民眾及所需要的人。

張家銨承諾，未來若依法獲得補助款，會依照承諾，並公開捐贈金額、受贈單位，讓大家一起監督。我會繼續努力，讓「加倍銨心」、加倍付出能落實在社會。

2026九合一選舉 議員 台中市選舉

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