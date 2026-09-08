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蔡英文接何欣純競總榮譽主委 拿陳其邁對比台中市也要「緊緊緊」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（中右）邀請蔡英文前總統（中）擔任競選榮譽主任委員，並替她穿上背心。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中右）邀請蔡英文前總統（中）擔任競選榮譽主任委員，並替她穿上背心。記者黃寅／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純邀請蔡英文前總統擔任競選榮譽主任委員，蔡英文今天親自前往何的競選總部接下職務，並由何欣純替她穿上榮譽主任委員的背心。蔡英文拿高雄市長陳其邁經常掛在嘴邊的「快、快、快（台語，緊緊緊）」為例說，台中市正站在重要的轉型時刻，何欣純是最好的市長人選「要快快快，而且要鍥而不捨」的面對台中市的重要轉型時刻。

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蔡英文抵達時，受到全體市議員參選人的大聲歡迎。她致詞時還幽默的轉頭說「就是這點聲音嗎？」現場又再以更大的聲音歡迎她。她致詞時和擔任競選總部主委的立委蔡其昌妙語互動，還說「沒有選上（指何欣純）不要來見我！」

她說，近來最有名的一個人就是高雄市長陳其邁，他最常講的3個字就是「快、快、快」且他連總統都要考核進度，你就知道這個市長對他的市政有多麼的堅持，而且要按照他的速度進行，而在台中市就是這個人「何欣純」。

面對何欣純提出無人機產業聚落等「三個第一」的政見，她轉向何欣純說「但是我要拜託你，對現任總統要有耐心，不要總是快、快、快」，但是「鍥而不捨」是要的。因為，台中市現在正面臨很重要的轉型時刻，不論是都市的建設還是產業都面臨和關鍵的時刻。這不僅是台中市長必須承擔的責任，中央也要一起合作把事情完成，讓台中市在這個時刻能夠抓住這個契機，讓台中市在下一個階段的發展給市民帶來更多的機會。

蔡英文說，何欣純帶她去看過非常多的傳統產業，也都在轉型，我們的產業其實非常有韌性，只要地方政府或中央政府大家共同給他們加一把勁，他們就過去了。加把勁這件事情，這個「勁」就是來自市長是不是鍥而不捨、要做到底的決心。何欣純對產業很清楚，而且都知道他們需要什麼以及現在所處的情境是什麼。台中過去發展很好，未來需要有一個市長大力地把台中推過這個轉型的困難時期，台中將來一定會更好。

同時，交通建設也才能夠整合整個大台中，展現出活力和競爭力，這也是台中現在最需要的。交通建設加產業轉型，以及AI所帶領的這個時代，那是一個速度要很快，而且要能夠很即時撐住台中產業發展「的確，就是要快快快，而且要鍥而不捨」這就是我們看到台中最好的候選人。

民進黨台中市長參選人何欣純提出無人機產業聚落等「三個第一」的政見。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純提出無人機產業聚落等「三個第一」的政見。記者黃寅／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純（中）邀請蔡英文前總統（中右）擔任競選榮譽主任委員。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中）邀請蔡英文前總統（中右）擔任競選榮譽主任委員。記者黃寅／攝影

蔡英文前總統（中）致詞時和擔任何欣純競選總部主委的立委蔡其昌（左）妙語互動，還說「沒有選上（指何欣純）不要來見我！」。記者黃寅／攝影
蔡英文前總統（中）致詞時和擔任何欣純競選總部主委的立委蔡其昌（左）妙語互動，還說「沒有選上（指何欣純）不要來見我！」。記者黃寅／攝影

蔡英文前總統（中）說何欣純（右）是台中市最好的市長人選。記者黃寅／攝影
蔡英文前總統（中）說何欣純（右）是台中市最好的市長人選。記者黃寅／攝影

何欣純 台中 台中市 蔡英文 2026九合一選舉 台中市選舉

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