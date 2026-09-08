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藍白新竹合作破裂 許宇甄：評估不會有外溢效應

中央社／ 台北8日電

藍白新竹合作破局後，美麗島電子報董事長吳子嘉對民眾黨主席黃國昌等人提告，外界關注藍白裂痕是否產生外溢效應，影響各地選情。曾任國民黨組發會主委的立院黨團書記長許宇甄今天說，相信兩黨主席有智慧解決問題，且評估不會有外溢效應，各縣市藍白合作原則不受影響。

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針對藍白共推新竹縣竹北市長人選破局，媒體報導，吳子嘉透過律師發表聲明表示，有關國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與民眾黨就竹北市長候選人協調案達成承諾，坊間就此不實言論甚囂塵上，經查徐欣瑩與黃國昌的訊息對話，確認並無前者就此承諾後者的言語，為端正選舉，決議對民眾黨相關不實發言者提出刑事告發。

國民黨與民眾黨在新竹、竹北等地的衝突、裂痕持續加劇，這也引發黨內擔憂藍白裂痕是否產生外溢效應、衝擊新竹縣以及其他縣市的選情。許宇甄今天在受訪時則認為，藍白兩黨的合作，當事人最清楚，應由當事人繼續溝通，相信兩黨主席有智慧解決問題。

許宇甄也說，每個縣市的選情與局勢不同，目前認為不會產生外溢效應；至於國民黨立委林思銘先前表達徐欣瑩在竹北斷線8年、恐輸掉縣長的憂慮，許宇甄表示是希望喚起新竹縣民的憂患意識，提醒大家團結努力，讓新竹選情更好。

此外，新竹縣長楊文科在臉書上放上與副縣長陳見賢的合照，強調「兄弟同心」；陳見賢也透過臉書表示，珍惜與楊文科的情誼，不會因為這次的縣長選舉而做改變，但陳見賢也提及，真正的團結，是彼此誠信尊重；真正的同志，是彼此珍惜關心，政治是為人民服務，不是宗教的實驗領域。

徐欣瑩辦公室則是透過新聞稿回應，感謝楊文科在關鍵時刻穩住船舵，重新凝聚國民黨的士氣。陳見賢8年戮力從公、為新竹縣打造堅實的發展基礎，更是真正有情有義、守住信念的人，相當敬佩。如同楊文科所說，國民黨沒有分裂的本錢，只有團結一心，期盼在既有的穩固基礎上，凝聚全黨最大力量，爭取鄉親的認同與支持，讓新竹縣的未來更好、更進步。

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