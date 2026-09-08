竹北藍白開撕引外溢隱憂 許宇甄：相信兩黨主席有智慧化解

竹北市長藍白合破局，民眾黨下令禁黨員為國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩輔選，國民黨立委林思銘受訪說徐欣瑩在竹北已「斷線8年」，恐輸掉縣長選舉。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，當事雙方應持續溝通，相信兩黨主席有智慧解決，各縣市情況不同，不認為會有外溢效應，林思銘發言僅是提醒團結。

藍白在竹北市長選舉合作破局外，民眾黨也明令禁止黨員輔選徐欣瑩，違者最重開除黨籍。媒體報導指，林思銘受訪說，徐欣瑩過去已有約8年沒有直接經營竹北，已經斷線8年，最後可能出現國民黨拿下竹北市長、卻輸掉新竹縣長的局面。

許宇甄說，藍白合作當事人一定最清楚當時大家是怎麼談的，針對這部分，應是由當事人繼續溝通，相信藍白兩黨主席一定有智慧解決問題。至於會不會有外溢效應，相信每個縣市的狀況不同，目前不認為會有外溢效應。

許宇甄表示，相信林思銘只是希望能夠喚起新竹縣民的憂患意識，大家要努力團結，讓新竹選情更好。