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竹北藍白還有合作可能？邱臣遠歡迎藍委站台、直言棄保沒用

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨立委葉元之建議黨中央「開綠燈」，讓藍委替邱臣遠站台、修補藍白關係，邱臣遠笑稱「現在就可以來站台」。圖／民眾黨新竹黨部提供
國民黨立委葉元之建議黨中央「開綠燈」，讓藍委替邱臣遠站台、修補藍白關係，邱臣遠笑稱「現在就可以來站台」。圖／民眾黨新竹黨部提供

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今接受主持人李明賢「鄉民監察院」直播專訪，針對國民黨立委葉元之建議黨中央「開綠燈」，讓藍委替邱臣遠站台、修補藍白關係，邱臣遠笑稱「現在就可以來站台」。提到棄保話題，他直言，棄保是藍營在地方操作，不僅效果有限，也不尊重選民。

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葉元之在「鄉民監察院」直播專訪中指出，竹北藍白關係緊張，希望最後國民黨中央能「開綠燈」，讓黨籍立委替邱臣遠站台。邱臣遠回應，非常感謝葉元之，「也不用等到這個選前最後，現在就可以來站台，我們公開歡迎他來站台。」

邱臣遠還打趣表示，聽說葉元之是「板橋劉德華」，自己則是「竹北劉德華」，因此公開邀請葉元之隨時來竹北聲援。

談到竹北選情，邱臣遠分析，新竹縣約59萬人口，竹北約22萬、竹東約9.8萬，兩地合計30多萬人口，約占全縣53%選票。現任竹北市長鄭朝方是竹東人，本身又是竹北市長、父親則是前縣長鄭永金，加上鄭朝方的政治公關形象「又不是那麼民進黨」，因此有能力吸收到白營選票，是非常強的對手。

邱臣遠表示，面對地方組織上的差距，目前已啟動全竹北家戶拜訪、拜票，每天透過直播掃街，讓市民看見團隊努力。他形容，「傳統的組織上我們沒有，我們從網路走到馬路」，希望透過實際走訪爭取在地認同。

主持人最後追問，距投票剩82天，是否仍有透過民調整合的空間。邱臣遠回應，棄保是藍營在地方操作，但新竹縣選民智慧高，具有高學歷、高收入、高所得等「三高」特性，平均年齡僅38歲；尤其白營傳統支持者「小草」投票自主性相當高，若仍以地方傳統方式操作棄保，不僅效果有限，也不尊重選民。

邱臣遠強調，既然各方都已經走到登記，就應回歸政策論述、直球對決。若一邊持續透過低民調放消息打壓對手、削弱正當性，另一邊又說「大家是兄弟、是一家人」，並不是好的現象，「因為實際的感受並不是這樣子」。

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