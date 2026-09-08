鏡文學大篇幅專訪沈伯洋拿文策院公帑輔選？蔣萬安：不多做評論

媒體「鏡文學」刊出大篇幅民進黨台北市長候選人沈伯洋專訪，雖稱亦會邀約台北市長蔣萬安，引發質疑文策院補助鏡文學卻有輔選疑慮？台北市長蔣萬安今被問是否有專訪邀約？蔣說，「我並沒有接獲這樣的訊息。」媒體追問，會不會覺得在跟國家機器拚選舉？蔣說「不多做評論。」

蔣萬安今天上午赴議會總質詢，對於外界質疑，特定媒體刊出大篇幅民進黨台北市長候選人沈伯洋的專訪，這家媒體獲文策會補助，是否文策院用公帑投資鏡文學，假文化之名行輔選之實？

蔣萬安今天受訪說，一切當然還是回歸到各項市政的討論，他也不多做評論，我們還是希望大家能夠提出好的政見，透過好的方式跟場合，來表達各自的看法。

媒體追問，對方是否也有邀約您專訪？蔣萬安說，「我並沒有接獲這樣的訊息。」

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，過去嚴審文策院預算，因發覺文策院預算都用在類似地方，現已經寫了5篇關於沈伯洋的故事，沈有什麼值得報導的地方？唯一可能就是拿公帑餵青鳥，相信這次選戰中，類似事情會層出不窮，要求文化部說明，為何會有濫用預算的情況。