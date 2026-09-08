張嘉郡組跨世代跨領域競選團隊 模範農民挑重擔

中國國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天舉行記者會公布競選團隊幹部，由曾獲選模範農民的林春生及農場晃晃創辦人陳柏吟任正、副總幹事，組跨世代、跨領域競選團隊。

張嘉郡表示，林春生與陳柏吟都非傳統政治圈人物，而是在自己土地與產業中，持續以行動改變雲林的行動者，歡迎所有願改變家鄉的人都能走進公共事務。

她說，林春生長期投入有機農業，導入智慧管理、自動化設備與企業化經營模式，翻轉傳統葉菜生產，證明農業可具科技含量與市場競爭力，而陳柏吟投入循環永續、智慧農業與新農村生活實踐，串連環境、青年返鄉、地方創生與永續價值，創造農村新可能。

至於是否擔心受到政治打壓，林春生和陳柏吟表示，這是在做對的事，靠自身努力獲得成果，不靠任何人，願勇敢站出來支持張嘉郡。

張嘉郡也公布主視覺「WOW雲林更好」與競選主題曲「咱的雲林‧新的世代」，由音樂創作者小耿與硬選創作、演唱，描繪雲林風景及一代又一代雲林人在這片土地生活、打拚與傳承的共同記憶。