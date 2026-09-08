不滿藍白合破局變民調攻防 邱臣遠喊話徐欣瑩陣營「不要提油救火」

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今接受主持人李明賢「鄉民監察院」直播專訪，直言竹北藍白合已破局，雙方支持者情緒短期難弭平，兩度喊話徐欣瑩陣營「不要再提油救火」，也不要再以低民調削弱民眾黨參選正當性，強調「民調11月28日投票那天最準」。

邱臣遠表示，藍白在新竹縣、尤其竹北的協商已走到現階段，彼此認知落差非常大，雙方支持者都有情緒。民眾黨態度就是堅持主體性、回歸政策論述，爭取最大認同，既然政黨協商已到一個階段，接下來就回歸竹北市民選擇。

他說，這一個多星期以來，白營支持者情緒「非常的滿」，這次事件也讓不少過去較隱性的支持者重新表態。民眾黨態度已非常明確，黨中央希望爭議不要外溢到其他縣市，「這件事情我認為應該要翻篇了」，民眾黨接下來就是全力拚下竹北。

對於新竹縣藍白關係，邱臣遠質疑，不曉得徐欣瑩陣營為何對外放消息，動不動以所謂「低民調」等方式削弱民眾黨參選正當性，除了引起雙方裂痕與前仇舊恨，也讓白營在過程中感受到地方藍營並不是那麼友善。

邱臣遠表示，竹北藍白合「確實是破局了」，支持者目前仍有情緒，短時間內無法弭平，希望徐欣瑩陣營不要再「提油救火」，該翻篇就趕快翻篇，回歸政策論述。

他強調，既然各方都已完成登記，「哪一天的民調最準？11月28號投票那天最準。」民眾黨就是選邱臣遠，新竹縣接下來「大家就各憑本事」。