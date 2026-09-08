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遭質疑身兼3國營事業年薪200萬肥貓 林國漳：專業禁得起檢驗

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨立院黨團揭露民進黨宜蘭縣長候選人林國漳曾任中油轉投資的國光電力董事、環能海運監察人、現任華航獨立董事，3職年薪200萬元以上，因擔任賴總統宜蘭信賴之友會理事長，與政委陳金德交好，民進黨新潮流推出來的「傀儡」參選縣長。圖／國民黨立法院黨團提供
國民黨立院黨團揭露民進黨宜蘭縣長候選人林國漳曾任中油轉投資的國光電力董事、環能海運監察人、現任華航獨立董事，3職年薪200萬元以上，因擔任賴總統宜蘭信賴之友會理事長，與政委陳金德交好，民進黨新潮流推出來的「傀儡」參選縣長。圖／國民黨立法院黨團提供

國民黨立法院黨團今天揭露民進黨宜蘭縣長候選人林國漳無專業背景，靠著新潮流給的政治酬庸，卻能擔任國營事業職務、華航獨立董事等職，每年輕鬆獲取超過200萬元酬勞的肥貓；林國漳隨後回應，國民黨選舉又開始抹黑潑髒水，他有專業歷練，禁得起檢驗。

2026九合一選舉

藍營爆林國漳擔任中油轉投資的國光電力董事、環能海運監察人、現任華航獨立董事，3職年薪200萬以上，質疑他因擔任賴清德總統宜蘭「信賴之友會」理事長，與政委陳金德交好，受新潮流支持「吃銅吃鐵」，被新潮流推出來參選宜蘭縣長。

國民黨立院團書記長許宇甄表示，林國漳沒當過民代、公務人員，未參與過任何公共事務，不了解政府機關運作，因身為賴清德、陳金德的愛將，橫空出世參選宜蘭縣長，背後隱藏著龐大的政治酬庸與派系操控。

許宇甄說，林國漳毫無運輸、航空及大型企業治理背景，同時身兼行政院顧問、華航獨立董事、國光電力董事及環能海運監察人，一年輕鬆笑納超過200萬元的公股酬勞，這不是極度惡劣的政治酬庸，什麼才是？

許宇甄指出，2017年賴清德擔任行政院長、陳金德當中油董事長，林國漳立刻被指派為中油轉投資的國光電力董事；2020年賴清德當副總統，林國漳穩坐環能海運監察人；2024年賴清德當總統、陳金德任工程會主委，林國漳空降華航獨立董事；從賴清德、陳金德在朝當高官，林國漳的位子就跟著水漲船高，宜蘭的未來不能交給新潮流推出來的「傀儡」。

林國漳隨後也反擊國民黨抹黑潑髒水，參選前他是執業律師，曾擔任宜蘭律師公會理事長，並在宜蘭大學講授民法與票據法、企業管理與法律。依金管會規定，獨立董事只要符合5年實務經驗、大專院校講師、國家專技證照三項條件之一即可，他全部符合、學以致用。

林國漳強調，擔任獨董與監察人任內克盡職責，每年參與審計、風管等二十多次會議，審閱厚重財報嚴格把關，跨領域學習，累積法學素養與企業治理的實務經驗；他在宜蘭開的記者會都講公共政策願景，國民黨立委在立院怠忽職守，如今又開記者會潑髒水，宜蘭鄉親心中自有公道。

立委陳俊宇說，林國漳具備法學素養與企業治理兼備的實務歷練，是宜蘭發展最需要的專業縣長人選，反觀國民黨立委不好好審預算，難道堂堂立委都是吳宗憲的提線傀儡？批評吳宗憲是立院黨團的幕後影舞者，層層操弄、只為私利。

陳俊宇痛斥吳宗憲是雙面人，在立法院揮刀砍預算，回到宜蘭就換一張臉裝古意、扮親民，眼見民調落後，不敢光明正大站出來，只會發動抹黑、潑髒水，這就是君子之爭嗎？

林國漳 年薪 新潮流 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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