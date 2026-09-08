聽新聞
0:00 / 0:00
竹北「藍白合」破局 綠黨團：到嘴巴的一塊肉 沒人會輕易吐出來
年底地方選舉登記截止，藍白共推竹北市長人選破局，民眾黨秘書長周榆修稱，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩嚴重傷害藍白兩黨建立的互信基礎，下令禁站台處分。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，對雙方而言，「到嘴巴的一塊肉，沒人會輕易吐出來。」
對於新竹縣立委林思銘近日受訪示警國民黨可能輸掉新竹縣長選舉，莊瑞雄表示，國民黨自己內部的人先看衰選情，當然國民黨內部提出示警，更凸顯藍白合不是嘴巴上講講，或檯面上的人互相吆喝一下，坐下來就可以代表地方上各個政治勢力，一定會聽「頭頭」的號召令。
莊瑞雄認為，藍白合到底力量大不大，好像很難檢驗，但「合」到底簡不簡單？看起來很困難。徐欣瑩在地方上經營非常久，而民眾黨也認為新竹是自己的基地，「到嘴巴的一塊肉，沒人會輕易吐出來。」
莊瑞雄表示，「藍白合在新竹其實是一個非常失敗的經驗」，即使藍也好、白也好，各懷鬼胎，為了爭取自己的政治勢力，藍白合只能喊給外界聽，自己壯膽而已。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。