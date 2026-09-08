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竹北「藍白合」破局 綠黨團：到嘴巴的一塊肉 沒人會輕易吐出來

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
藍白共推竹北市長人選破局，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，對雙方而言，「到嘴巴的一塊肉，沒人會輕易吐出來。」記者張曼蘋／攝影
藍白共推竹北市長人選破局，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，對雙方而言，「到嘴巴的一塊肉，沒人會輕易吐出來。」記者張曼蘋／攝影

年底地方選舉登記截止，藍白共推竹北市長人選破局，民眾黨秘書長周榆修稱，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩嚴重傷害藍白兩黨建立的互信基礎，下令禁站台處分。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，對雙方而言，「到嘴巴的一塊肉，沒人會輕易吐出來。」

2026九合一選舉

對於新竹縣立委林思銘近日受訪示警國民黨可能輸掉新竹縣長選舉，莊瑞雄表示，國民黨自己內部的人先看衰選情，當然國民黨內部提出示警，更凸顯藍白合不是嘴巴上講講，或檯面上的人互相吆喝一下，坐下來就可以代表地方上各個政治勢力，一定會聽「頭頭」的號召令。

莊瑞雄認為，藍白合到底力量大不大，好像很難檢驗，但「合」到底簡不簡單？看起來很困難。徐欣瑩在地方上經營非常久，而民眾黨也認為新竹是自己的基地，「到嘴巴的一塊肉，沒人會輕易吐出來。」

莊瑞雄表示，「藍白合在新竹其實是一個非常失敗的經驗」，即使藍也好、白也好，各懷鬼胎，為了爭取自己的政治勢力，藍白合只能喊給外界聽，自己壯膽而已。

藍白 藍白合 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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