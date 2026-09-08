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江啟臣提新住民四大政策 讓近13萬新住民在台中扎根圓夢

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣現場親自手作越南生春捲並品嘗，表示「好吃」。記者余采瀅／攝影
立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣現場親自手作越南生春捲並品嘗，表示「好吃」。記者余采瀅／攝影

立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣今日召開「台中新家鄉，心扎根，夢飛翔！」新住民政策發布會，提出國際合作、青年培力、創業支持及諮詢服務四大政策。他強調，新住民政策不只是照顧，更是台中的人才、青年與國際政策，要讓每個台中人都能安身立命、圓夢發光。

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江啟臣指出，台中新住民及其子女、專業移民共近13萬人，是城市連結世界的重要力量。他分享新加坡朋友Darren因愛情來台、在台中經營酒吧，並連年入選亞洲50大酒吧的故事，強調多元文化與創意讓「台中味」更加精彩。

江啟臣提出新住民四大政策，首先成立「國際合作發展委員會」，納入新住民及其二代參與，結合多語能力與文化背景，讓新住民成為共同治理城市、推動國際化的夥伴。其次啟動「新住民二代國際領航計畫」，針對高中、大專新二代青年提供培力、實務活動與國際交流，促進與父母原生國家的雙向合作。

江啟臣說，第三，推動「新住民微型創業貸款利息補貼」，在既有培力課程基礎上減輕創業負擔，讓好手藝變成好生意，也支持新住民將台中的成功經驗拓展至母國。第四，升級母語、法律與心理諮詢，結合既有一站式服務，強化多語專業協助，減少異鄉生活的資訊落差與徬徨。

江啟臣競選團隊副主委兼立委王育敏、前立委林麗蟬、市議員賴朝國、台中新住民關懷協會理事長劉欣怡，以及中華民國優質家庭教育發展促進會理事長蔡秀綢、秘書長羅瑩瑜等人共同出席，手持「台中新家鄉」看板，表達對族群共榮的期待。江啟臣現場親自手作越南生春捲並品嘗，表示「好吃」。

立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣今日召開「台中新家鄉，心扎根，夢飛翔！」新住民政策發布會，提出國際合作、青年培力、創業支持及諮詢服務四大政策。記者余采瀅／攝影
立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣今日召開「台中新家鄉，心扎根，夢飛翔！」新住民政策發布會，提出國際合作、青年培力、創業支持及諮詢服務四大政策。記者余采瀅／攝影

立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣今日召開「台中新家鄉，心扎根，夢飛翔！」新住民政策發布會，提出國際合作、青年培力、創業支持及諮詢服務四大政策。記者余采瀅／攝影
立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣今日召開「台中新家鄉，心扎根，夢飛翔！」新住民政策發布會，提出國際合作、青年培力、創業支持及諮詢服務四大政策。記者余采瀅／攝影

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