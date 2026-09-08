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張嘉郡競選團隊亮牌 這兩人出任正、副總幹事

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（後排左三）今（8日）天公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並宣布競選團隊。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（後排左三）今（8日）天公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並宣布競選團隊。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今（8日）天公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並宣布由雲林莿桐空心菜達人、全國十大模範農民林春生及農場晃晃創辦人陳柏吟擔任正、副總幹事，組成跨世代、跨領域競選團隊。張嘉郡強調，這場選舉是跟雲林鄉親的對話，要用青年、不服輸、新世代的精神，讓雲林更好。

2026九合一選舉

張嘉郡今公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並宣布由雲林莿林春生及陳柏吟擔任正、副總幹事，現場也有多位青農到場力挺。

張嘉郡說，林春生長期投入有機農業，導入智慧管理、自動化設備及企業化經營模式，翻轉傳統葉菜生產；陳柏吟則投入循環永續、智慧農業與新農村生活實踐，兩人都不是政治圈人物。

她邀請林春生、陳柏吟加入競選團隊時，曾詢問兩人是否擔心受到政治打壓，「如果真的會影響到你們，我可以理解」，但兩人都告訴她，他們認為自己做的是對的事，靠自身努力獲得成果，不靠任何人，因此願意勇敢站出來支持她。

林春生表示，第一次加入縣長競選團隊「有點壓力」，但他認為政治原來可以不要謾罵，只有努力、互相扶持，讓雲林更好，正因為看到張嘉郡希望把雲林帶向更好的方向，因此答應擔任競選團隊總幹事。

陳柏吟則表示，每一名在場的青年農民都有一個夢想，就是希望自己的產品、成果能被看見。早在7、8年前張嘉郡就已經在支持青年農民，「這樣子的人我們還不支持她嗎？」

張嘉郡表示，過去7年多來，在縣長張麗善與縣府團隊努力下，雲林一步一腳印推動農業升級、智慧治理、教育文化及社會福利，雲林已經改變很多，但我們還可以一起想像，雲林還能多好，這場選舉，不只是選出一位縣長，更是我們跟雲林鄉親的對話，一起用青年、不服輸、新世代的精神，讓雲林更好，寫下雲林下一個黃金10年。

此次競選主視覺以「WOW雲林更好」為主題。張嘉郡表示，「WOW」是人們面對超越原本想像的事物時，最自然的一聲驚喜，她期待未來的雲林就是一個能讓鄉親一次又一次感受到驚喜、看見進步，也讓下一代願意留下來、回到家鄉發展的地方。

競選主題曲「咱的雲林・新的世代」由音樂創作者「小耿」與「硬選」共同創作、演唱，從人與土地出發，描繪雲林風景，也唱出一代又一代雲林人在這片土地生活、打拚與傳承的共同記憶。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（中）今（8日）天公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並由雲林莿桐空心菜達人、全國十大模範農民林春生（右二）及農場晃晃創辦人陳柏吟（右一）擔任正、副總幹事。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（中）今（8日）天公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並由雲林莿桐空心菜達人、全國十大模範農民林春生（右二）及農場晃晃創辦人陳柏吟（右一）擔任正、副總幹事。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今（8日）天公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並宣布競選團隊。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今（8日）天公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並宣布競選團隊。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）今（8日）天公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並由雲林莿桐空心菜達人、全國十大模範農民林春生（中）及農場晃晃創辦人陳柏吟（右一）擔任正、副總幹事。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）今（8日）天公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並由雲林莿桐空心菜達人、全國十大模範農民林春生（中）及農場晃晃創辦人陳柏吟（右一）擔任正、副總幹事。記者陳雅玲／攝影

張嘉郡 雲林 達人 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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