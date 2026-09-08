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力拚年底大選 民進黨宣布啟動青年志工輔選團

中央社／ 台北8日電

年底大選腳步逼近，民進黨今天宣布正式啟動「青年志工輔選團」，預計集結150位青年志工，深入各縣市展開60場輔選應援。

2026九合一選舉

民進黨副秘書長翁世豪、青年部主任黃聖文、發言人吳崢及台北市長參選人沈伯洋等人，今天在民進黨中央召開「Lighting！青春來挺—民進黨青年志工輔選團啟動」記者會。

吳崢表示，青年志工輔選團這次以「Lighting！青春來挺」為主軸，將集結150位青年志工，投入全台的地方大選，展開60場輔選應援，展現年輕世代的行動力。

翁世豪指出，每一次的選舉，青年輔選團都是各地方競選團隊急欲邀請的輔選團隊，這都是民進黨的生力軍，而青年有3個重要要素，分別是熱情、理想及行動力，這是從事公共事務需要的三大要素。

翁世豪說，今年民進黨全代會的影片叫做「新世代扛起新時代」，這次選舉也有蠻多新世代參選人，這都證明民進黨不斷有新血加入，而台北現在掀起「洋流」，希望青年輔選團帶著這股洋流到全國各地，為參選人造勢。

黃聖文表示，這次將有3個分區的大隊長，將帶著150位夥伴前進全台各鄉鎮輔選，也會帶著中央執政的好成績，推薦給各位民眾，也歡迎更多年輕人一起加入輔選行列。

媒體提問階段，現場媒體多關注台北市長選戰相關議題，包括有北市議員提生生喝鮮奶加碼，台北市長蔣萬安說擬規劃明年每週增至2瓶。

沈伯洋認為，學生的營養很重要，但不是只有鮮奶這麼簡單，該如何讓營養午餐更加均衡，甚至結合食農教育等，可能更重要。此外，如果大家認為鮮奶對小孩子很重要，為何現在的兌換率降低，甚至弱勢者的兌換率只有5成，因此執行層面要如何做好，他覺得更重要，北市府應該多加注意。

大選 民進黨 吳崢 2026九合一選舉

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