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沈伯洋拋山林文化政見...要蓋三座登山觀光中心 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮。圖／北市府提供

距離年底選戰投票倒數81天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天發布山林徑、文化徑政見，媒體今問蔣，怎看沈喊話要做亞洲第一登山城，還要蓋三個登山遊客觀光中心，每個月要10萬人次？蔣說，北市大地處過去三年多，已持續打造友善步道、吊橋，市府各局處都持續努力、不斷精進。

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蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮，對於對手沈伯洋的山林文化政見，蔣說，因為他剛在主持市政會議，還沒有機會了解整個內容，但是包括大地處過去三年多，持續打造友善步道、吊橋，包括指南宮竹柏參道、打造光環境等，還包括象山也持續進行相關改造，讓更多山友能夠享受更好的登山步道的環境。市府都持續努力不斷在做，而且不斷地精進。所以不只大地處，相關局處也都會持續的努力。

媒體也問蔣，上周末「大象來了」街頭展演，兩天共吸引15萬人到現場看表演、觀眾反應非常好。那是否有被刻意解讀動線亂？讓法國導演刻意想拍影片感謝台北？

蔣萬安表示，這一次的確非常難得，邀請法國團隊來台北演出國際級表演，深受市民喜愛。兩天累積有15萬人次，當然過程包括各局處積極事前沙推，現場包括人流管制、車輛控管等，及捷運車廂加開班次、相關人流疏導等，確實也非常辛苦。

蔣說，所以要特別感謝包括法國及在台灣的表演團體，還有市府同仁、所有夥伴，所以這一次看到法國導演特別表達感謝，非常地感激。

蔣說，法國導演認為，這一次在台北演出，是他們在各地演出以來令他最感到震撼，而且他也愛上了台北這座城市。所以後續市府對於各項大型演出，也一定會持續來檢視，並且做好相關規畫。也希望持續邀請更多國際及結合在地優秀表演團體，一起讓藝術走入街頭、走入市民的日常生活。

台北市長蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮。圖／北市府提供

沈伯洋 蔣萬安 登山 2026九合一選舉 台北市選舉

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