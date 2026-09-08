藍質疑林國漳官股職位是政治酬庸 綠：完全符合法規

國民黨立法院黨團今天質疑，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳沒有民代及行政經驗，卻能取得多個官股職位，完全是政治酬庸。林國漳競選團隊副主委、民進黨立委陳俊宇回應，林國漳擔任獨董、監察人，符合相關法規，也累積許多實務經歷，是宜蘭縣長最佳人選。

年底地方選戰進入白熱化階段，國民黨立法院黨團召開記者會，黨團書記長許宇甄說，林國漳是宜蘭執業律師，沒有擔任民意代表或公務人員的經歷，但2017年總統賴清德擔任行政院長、陳金德擔任中油董事長期間，林國漳卻出任中油轉投資的國光電力董事，2020年擔任環能海運監察人。

許宇甄說，2024年賴總統就任、陳金德進入行政院後，林國漳又出任華航獨立董事，隨著賴總統、陳金德的權力版圖平步青雲。他質疑公營事業及公股公司是否成為政治提款機。

國民黨團首席副書記長洪孟楷說，光是國光電力、環能海運及華航等3項職務，保守推算年薪就達新台幣200萬元，林國漳應向宜蘭選民交代，憑什麼專業取得這些職位。黨團副書記長王鴻薇也表示，政治人物都必須接受檢驗，林國漳應說明各職務的任命過程、專業資格及薪酬，而不是迴避外界的質疑。

對此，陳俊宇受訪表示，宜蘭縣亟須一位對縣政熟悉的人擔任縣長，而不是從外縣市空降到宜蘭、完全不了解宜蘭民眾需求的人，也不希望外縣市不知情的立委，胡亂對宜蘭縣長候選人栽贓、抹黑。

陳俊宇說，林國漳擔任獨董、監察人，完全符合相關法規標準，每次開會、審查資料都全力以赴、嚴格把關，憑藉深厚的法律專業跨足相關產業，累積法學素養、企業治理兼備的實務經歷，確實是宜蘭目前所需的縣長最佳人選。

陳俊宇表示，國民黨立委如今淪為宜蘭縣長參選人吳宗憲選舉的政治打手，「吳宗憲是國民黨團的幕後影武者嗎」，可能是民調落後開始慌亂，找國民黨團立委來潑髒水，這不符合吳宗憲所說「君子之爭」的選舉模式，希望吳宗憲勇敢站出來，不要躲在黨團後面。