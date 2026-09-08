竹北藍營裂痕再受關注 吳旭智：不會因一張照片、一次拜會定義立場

竹北藍白合破局後，藍營整合再受關注，曾與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠合體的新竹縣副縣長陳見賢今再發文讓初選裂痕再次浮上檯面。國民黨竹北市長參選人吳旭智回應，不會因一張照片、一次拜會就定義任何人的政治立場，選戰仍應回歸22萬市民檢驗。

新竹縣長楊文科昨在臉書貼出與副縣長陳見賢合照，細數兩人並肩合作8年情誼，強調陳見賢「始終如一」，並喊話「局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心」，一度被解讀為藍營在縣長初選後釋出團結訊號。

不過陳見賢今早再度發文，除強調珍惜與楊文科8年情誼，也表示8年前支持楊文科、支持國民黨，是因為支持「善良的人」，並直言「真正的團結，是彼此誠信尊重」，政治是為人民服務，「不是宗教的實驗領域」，再度引發外界對藍營整合的聯想。

陳見賢在國民黨新竹縣長初選敗給徐欣瑩後，至今動向持續受到關注。日前他也曾與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠合體，邱臣遠並公開表示獲得陳「全力支持與協助」，也透露陳曾形容他是「善良的人」。隨著竹北藍白合作破局，陳與白營互動更受到放大檢視。

對此吳旭智今回應，他尊重陳見賢與每一位地方人士的互動，「也不會因為一張照片、一次拜會，就去定義任何人的政治立場」。他自己也經常向陳見賢請益，從中收穫非常多。

吳旭智表示，對他而言，竹北市長最終還是要接受22萬竹北市民檢驗。他在竹北服務8年，「做過什麼、爭取過什麼，市民都看得到」，接下來將以政策、政績及執行能力，爭取竹北市民支持。