旅美教授稱大寶交換資格恐被剔除？蔣萬安：他講的話還能信？

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立錄取交換學生，引發綠營、側翼不斷攻擊特權。蔣萬安今天再度被媒體問到，旅美教授陳時奮批評爭取交換學生，是為有助日後申請大學？還稱申請資格可能已經被剔除？對於陳時奮的說法，蔣萬安僅回應「他講的話還能信嗎？」

蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮，媒體也問蔣，怎麼看昨天對手民進黨參選人沈伯洋到光華商場普渡，傳出原本蔣萬安也要去怎後來取消？

蔣萬安說，他本來就有安排既定行程，昨天那一場本來就是請產業局長代表出席。