快訊

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

鍾明軒墾丁空拍遭罰33萬！實測機器有「禁飛區」鎖死不能飛 網驚：怎飛的？

這次沒對手！「最美里長」陳紫渝拚連任 同額競選仍拜託里民1事

聽新聞
0:00 / 0:00

疑林國漳是肥貓 國民黨團批靠民進黨新潮流「吃國家」選宜蘭縣長

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，揭露民進黨宜蘭縣長候選人林國漳曾擔任國營事業包括中油轉投資的國光電力董事、環能海運監察人，和現任華航獨立董事，年薪上看200萬元以上，並質疑是因擔任賴清德總統宜蘭「信賴之友會」理事長，與政委陳金德交好，受到民進黨新潮流支持，才能「吃銅、吃鐵、吃國家」，進一步選宜蘭縣長。圖／國民黨立法院黨團提供
國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，揭露民進黨宜蘭縣長候選人林國漳曾擔任國營事業包括中油轉投資的國光電力董事、環能海運監察人，和現任華航獨立董事，年薪上看200萬元以上，並質疑是因擔任賴清德總統宜蘭「信賴之友會」理事長，與政委陳金德交好，受到民進黨新潮流支持，才能「吃銅、吃鐵、吃國家」，進一步選宜蘭縣長。圖／國民黨立法院黨團提供

國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，揭露民進黨宜蘭縣長候選人林國漳曾擔任國營事業包括中油轉投資的國光電力董事、環能海運監察人，和現任華航獨立董事，年薪上看200萬元以上，並質疑是因擔任賴清德總統宜蘭「信賴之友會」理事長，與政委陳金德交好，受到民進黨新潮流支持，才能「吃銅、吃鐵、吃國家」，進一步選宜蘭縣長。

2026九合一選舉

國民黨團書記長許宇甄表示，林國漳沒有當過民代、公務人員，從未參與過任何公共事務，不了解政府機關運作，林身為賴清德、陳金德的愛將，橫空出世參選宜蘭縣長，背後究竟隱藏著多龐大的政治酬庸與派系操控真相。

許宇甄說，林國漳毫無運輸、航空及大型企業治理背景的人，同時身兼行政院顧問、華航獨立董事、國光電力董事，以及環能海運監察人，靠著深厚的政治脈絡，一年輕鬆笑納超過200萬元的公股酬勞，這不是極度惡劣的政治酬庸，什麼才是？

許宇甄指出，2017年賴清德擔任行政院長、陳金德擔任中油董事長，林國漳立刻被指派為中油轉投資的國光電力董事。2020年賴清德當副總統，林國漳穩坐環能海運監察人。2024年賴清德當總統，陳金德任工程會主委，林國漳空降華航擔任獨立董事，更一手包辦審計委員會與永續發展暨風險管理委員會委員。

許宇甄表示，林國漳完全是踩著賴清德與陳金德的權力版圖平步青雲。從賴清德、陳金德在朝當高官開始，林國漳的位子就跟著水漲船高，如今突然被推出來參選宜蘭縣長，根本不是為了服務鄉親，只是賴清德、陳金德及民進黨縣黨部主委邱嘉進等人的「提線木偶」，林國漳就是不折不扣的新潮流傀儡。把完全不懂行政運作、只靠裙帶關係上位的政治傀儡推給宜蘭，是對宜蘭縣民最大的羞辱，宜蘭絕不能交給新潮流的提線木偶操控。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，林國漳不是「小清新」的學者，深入了解會發現，林國漳是宜蘭「信賴之友會」理事長，也曾與陳金德聯名發送春聯。行政院長卓榮泰是賴清德的傀儡，除了「不公告」、「不執行」，「不副署」、「不編列預算」外，看不到卓榮泰到底為台灣做了什麼事情？卓榮泰不是守門員，是帶頭違法的「違憲院長」，台灣不需要「違憲院長2.0」版的民進黨各縣市縣市首長候選人。

國民黨團副書記長王鴻薇表示，林國漳就是民進黨新潮流的小弟、陳金德的傀儡，也是賴清德「信賴之友會」安插在國營事業的綠友友。林國漳在公營事業的經歷全部都來自於與陳金德的交好、新潮流的照顧，籲林國漳說明在這三家公司總年薪收入是多少。

林國漳 新潮流 宜蘭 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統下令10天內開鍘！宜蘭縣黨部火速議處違紀參選9人 將開除黨籍

民進黨40週年音樂會 縣市長參選人合唱經典歌曲

縣長自己人彰化藍營卻選不贏？民眾黨周榆修：民進黨在「偷笑」

鏡文學獲公帑補助卻專訪沈伯洋引質疑 藍委批成輔選工具

相關新聞

竹縣藍白開撕 周榆修：黨中央盼不擴及其他縣市 但未來看動態再決定

竹北市長選戰藍白合破局，美麗島電子報董事長吳子嘉昨告發民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌等9人，紛爭越演越烈。民眾黨秘書長周榆修今指出，儘管民眾黨中央希望不要擴及到其他縣市，希望把影響停留在新竹縣，但「未來看動態發展再做決定」。

旅美教授稱大寶交換資格恐被剔除 蔣萬安：他講的話還能信？

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立錄取交換學生，引發綠營、側翼不斷攻擊特權。蔣萬安今天再度被媒體問到，旅美教授陳時奮批評爭取交換學生，是為有助日後申請大學？還稱申請資格可能已經被剔除？對於陳時奮的說法，蔣萬安僅回應「他講的話還能信嗎？」

魏平政宣布不再做民調：要一票一票拚回來

彰化國民黨整合情形備受矚目，國民黨縣長參選人魏平政昨走訪社團、宮廟，強調接下來深入村里、社區及社團，拉高選民熟悉度；縣長王惠美昨出席「工會幹部與縣長有約」座談，未安排輔選行程。民進黨參選人陳素月昨發布首份「彰化加速」文宣，立委黃秀芳、陳秀寶站台背書。

縣長自己人彰化藍營卻選不贏？民眾黨周榆修：民進黨在「偷笑」

國民黨彰化縣長選情艱困，堅稱自己是黨員也黨工的縣長王惠美迄今未歸隊，民眾黨秘書長周榆修今在中廣「千秋萬事」被問到藍營彰化縣長選情，直言一開始亂的是民進黨不是國民黨，結果搞到現在民進黨「偷笑」，國民黨內部發生什麼問題令人奇怪。

沈伯洋拋山林文化政見...要蓋三座登山觀光中心 蔣萬安說話了

距離年底選戰投票倒數81天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天發布山林徑、文化徑政見，媒體今問蔣，怎看沈喊話要做亞洲第一登山城，還要蓋三個登山遊客觀光中心，每個月要10萬人次？蔣說，北市大地處過去三年多，已持續打造友善步道、吊橋，市府各局處都持續努力、不斷精進。

竹北藍營裂痕再受關注 吳旭智：不會因一張照片、一次拜會定義立場

竹北藍白合破局後，藍營整合再受關注，曾與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠合體的新竹縣副縣長陳見賢今再發文讓初選裂痕再次浮上檯面。國民黨竹北市長參選人吳旭智回應，不會因一張照片、一次拜會就定義任何人的政治立場，選戰仍應回歸22萬市民檢驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。