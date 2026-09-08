疑林國漳是肥貓 國民黨團批靠民進黨新潮流「吃國家」選宜蘭縣長

國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，揭露民進黨宜蘭縣長候選人林國漳曾擔任國營事業包括中油轉投資的國光電力董事、環能海運監察人，和現任華航獨立董事，年薪上看200萬元以上，並質疑是因擔任賴清德總統宜蘭「信賴之友會」理事長，與政委陳金德交好，受到民進黨新潮流支持，才能「吃銅、吃鐵、吃國家」，進一步選宜蘭縣長。

國民黨團書記長許宇甄表示，林國漳沒有當過民代、公務人員，從未參與過任何公共事務，不了解政府機關運作，林身為賴清德、陳金德的愛將，橫空出世參選宜蘭縣長，背後究竟隱藏著多龐大的政治酬庸與派系操控真相。

許宇甄說，林國漳毫無運輸、航空及大型企業治理背景的人，同時身兼行政院顧問、華航獨立董事、國光電力董事，以及環能海運監察人，靠著深厚的政治脈絡，一年輕鬆笑納超過200萬元的公股酬勞，這不是極度惡劣的政治酬庸，什麼才是？

許宇甄指出，2017年賴清德擔任行政院長、陳金德擔任中油董事長，林國漳立刻被指派為中油轉投資的國光電力董事。2020年賴清德當副總統，林國漳穩坐環能海運監察人。2024年賴清德當總統，陳金德任工程會主委，林國漳空降華航擔任獨立董事，更一手包辦審計委員會與永續發展暨風險管理委員會委員。

許宇甄表示，林國漳完全是踩著賴清德與陳金德的權力版圖平步青雲。從賴清德、陳金德在朝當高官開始，林國漳的位子就跟著水漲船高，如今突然被推出來參選宜蘭縣長，根本不是為了服務鄉親，只是賴清德、陳金德及民進黨縣黨部主委邱嘉進等人的「提線木偶」，林國漳就是不折不扣的新潮流傀儡。把完全不懂行政運作、只靠裙帶關係上位的政治傀儡推給宜蘭，是對宜蘭縣民最大的羞辱，宜蘭絕不能交給新潮流的提線木偶操控。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，林國漳不是「小清新」的學者，深入了解會發現，林國漳是宜蘭「信賴之友會」理事長，也曾與陳金德聯名發送春聯。行政院長卓榮泰是賴清德的傀儡，除了「不公告」、「不執行」，「不副署」、「不編列預算」外，看不到卓榮泰到底為台灣做了什麼事情？卓榮泰不是守門員，是帶頭違法的「違憲院長」，台灣不需要「違憲院長2.0」版的民進黨各縣市縣市首長候選人。

國民黨團副書記長王鴻薇表示，林國漳就是民進黨新潮流的小弟、陳金德的傀儡，也是賴清德「信賴之友會」安插在國營事業的綠友友。林國漳在公營事業的經歷全部都來自於與陳金德的交好、新潮流的照顧，籲林國漳說明在這三家公司總年薪收入是多少。