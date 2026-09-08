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沈伯洋提山林徑政策 拚台北成亞洲第一觀光登山城

中央社／ 台北8日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天發表「首都文化徑及山林徑」政策。他說，會推動四大主題的首都文化徑，並於象山、劍潭、貓空重要入口，打造3座登山觀光中心，縫合城市與山林脈絡，全力將台北打造成為亞洲第一觀光登山城。

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沈伯洋今天在民進黨中央黨部召開首都文化徑與山林徑記者會，沈伯洋競選總幹事吳思瑤與山林作家「城市山人」董威言、萬華文史工作者施景耀出席。

沈伯洋說，針對台北現行歷史與山林單點孤立、前後斷層的治理盲點，他汲取國內外文化路徑與首爾登山觀光模式，提出四大主題的首都文化徑，包括見證茶葉、煤礦與糖業發展軌跡的「產業文化遺跡」；保存文化資產及城區蛻變脈絡的「城市歷史記憶」，涵蓋艋舺、大稻埕、城內及北投等文化徑。

沈伯洋說，還有呈現不同族群遷徙與共生歷程的「多元族群敘事」，梳理客家開墾、原住民族遷徙、眷村及國宅發展等不同歷史脈絡；以及銘記台灣爭取自由人權歷程的「人權與民主記憶」，涵蓋二二八及白色恐怖相關紀念場所。

至於山林徑部分，沈伯洋表示，將在台北象山、劍潭、貓空等關鍵登山口，設立登山觀光中心，現場提供登山杖等裝備租借、置物更衣、刷鞋槽、中英日韓四語導覽、即時路況及生態預約等服務，扮演深度體驗的「文化入口」。

沈伯洋也說，他將以修復代替新建，在安全前提下，因地制宜恢復自然步道，重新檢視步道分級標準、建立整合式的數位導覽與安全應急平台，並布建廁所、飲水、休息點、照明、指標等資源，也會完整規劃不同登山口之間的交通接駁與步道路網串聯性。

沈伯洋認為，文化徑與山林徑政策的靈魂在於重新建立連結，他也提出五大推進策略，包括推動路徑品牌化、導入數位治理、提升場域易達性、深化在地參與，以及建立跨局處常態推動平台。

媒體提問階段，針對打造這3座登山觀光中心的經費為何。沈伯洋說，以首爾為例，首爾目前有3座登山觀光中心，一座的經費大概是新台幣1200萬元到1500萬元，因此如果用最頂標來算，3座登山觀光中心大概是5000萬元以內，這是基本中的基本，一定要做到。

媒體也問到市長辯論會相關議題，沈伯洋表示，先前他提出「都市微森林」、青年創業等政策，未來也會提出都更、交通政策，這些是未來的事情，但也決定未來台北10年、20年的樣貌，他很想知道台北市長蔣萬安的看法，也讓大家一起聽，最好的方式就是辯論，能夠追問、交互問、讓市民自由發問，這才是健康的市政辯論。

沈伯洋 登山 觀光 2026九合一選舉 台北市選舉

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