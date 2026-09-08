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議員問支持誰？侯友宜提陪李四川登記：當然支持做事的人

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢，並表態支持做事的人。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢，並表態支持做事的人。記者葉德正／攝影

2026選戰成議會質詢重點。新北市議員李翁月娥今天總質詢詢問新北市長侯友宜，到底支持國民黨新北市長參選人李四川還是民進黨新北市長參選人蘇巧慧？侯友宜回應，他已經公開講得很清楚「你看我陪著人家去登記」，一定要找一個可以認真打拚、好好做事情的人，維持新北市的發展。

2026九合一選舉

李翁月娥在質詢時大力推薦李四川表示，自己是無黨籍、不看藍綠，而是看候選人過去做了什麼、未來能不能做事，李四川歷任台北縣工務局長、副縣長，也曾任高雄市、台北市副市長，為什麼大家要找李四川，就是因為條件讚。

她也分享高雄友人的經驗，稱讚李四川即使豪雨期間仍親自到場監督工程，認為他是不得了且願意做事的人。

李翁月娥也細數李四川過去在新北的建設經歷，包括蘆洲抽水站、鴨母港溝抽水站及三重長元抽水站等防洪建設，三重、蘆洲如能夠不淹，就是要歸功李四川當年任職工務局長有關。

李翁月娥也說，李四川到台北市後，在輝達相關議題上的處理，以及爭取相關投資所帶來的就業機會，都是其「做事情」的證明。

李翁月娥表示，侯友宜是不分黨派的「全民市長」，李四川若當選承諾延續侯市府政策，包括蘆洲萬坪醫院、蘆社大橋等建設，並承諾任內推動動工，還有敬老卡點數提高，未來也擴大到超商、農會等場域使用「這種市長不選要做什麼？」

李翁月娥也對侯友宜說，你要多多拉拔，一定很棒的，為了我們新北市的未來。

侯友宜說，市政發展需要找一個可以認真打拼、好好做事情的人，延續新北市的發展。

李四川 侯友宜 議員 2026九合一選舉 新北市選舉

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