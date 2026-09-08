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影／沈伯洋發表登山政策 走出台北新故事

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北市長參選人沈伯洋（左二）今天舉行串聯文化徑×山林徑記者會，發表登山政策，希望把台北重新接起來，走出台北新故事，萬華100碗發起人施景耀（右）、城市山人董威言（右二）出席相挺。記者邱德祥／攝影
台北市長參選人沈伯洋（左二）今天舉行串聯文化徑×山林徑記者會，發表登山政策，希望把台北重新接起來，走出台北新故事，萬華100碗發起人施景耀（右）、城市山人董威言（右二）出席相挺。記者邱德祥／攝影

台北市長參選人沈伯洋今天舉行「串聯文化徑×山林徑」記者會，提出登山政策，主張串聯台北城市、山林與歷史文化，讓台北重新「接起來」，走出台北的新故事。萬華100碗發起人施景耀、城市山人董威言也出席力挺。

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沈伯洋表示，4年後大家看到的台北，不應只是台北人眼中的台北，更要讓國際友人看見台北不同的樣貌。他說，台北可以變得更美，也可以把城市的歷史故事說得更清楚，但目前古老建築及歷史文化資源相當分散，中央雖有相關資源，卻分屬文史保存、觀光等不同領域，加上主管部門眾多，缺乏一個主要品牌及制度性的整合支持。

沈伯洋指出，第一層要先把「山林跟城市銜接好」，再把現代元素帶進來，串聯台北的歷史與未來。他說，不能只是保存過去，也要思考新科技如何應用在文化路徑上，例如德國將過去煤礦相關設施轉化為新的裝置藝術，甚至發展與潛水相關的設施，透過科技、數位方式讓歷史走向未來。

他進一步表示，完成路徑串聯、說清楚歷史故事並導入科技後，第三層則是把居民與社區帶進來。「真正應該把故事講清楚的，是當地居民跟社區。」他認為，除了讓居民參與，也應帶動地方商圈共榮，讓在地人真正成為文化故事的參與者。

沈伯洋也主張引入各領域專業者，從文化、觀光、教育到交通等局處都必須協作，因此市府上層應由一名副市長擔任「專案經理」，統籌跨局處工作。他說，當專家、居民、科技及各局處都被串聯後，下一步則是把台北、新北、基隆連結起來，讓北北基共同把城市故事說清楚。

沈伯洋表示，台北擁有豐富的歷史與山林資源，政策重點不是單純增加登山路線，而是透過文化、科技、社區及跨域合作，把原本分散的資源重新串聯，讓市民及國際旅客都能以不同方式認識台北。

台北市長參選人沈伯洋今天舉行串聯文化徑×山林徑記者會，發表登山政策，希望把台北重新接起來，走出台北新故事。記者邱德祥／攝影
台北市長參選人沈伯洋今天舉行串聯文化徑×山林徑記者會，發表登山政策，希望把台北重新接起來，走出台北新故事。記者邱德祥／攝影

台北市長參選人沈伯洋今天舉行串聯文化徑×山林徑記者會，發表登山政策，希望把台北重新接起來，走出台北新故事，萬華100碗發起人施景耀、城市山人董威言出席相挺。記者邱德祥／攝影
台北市長參選人沈伯洋今天舉行串聯文化徑×山林徑記者會，發表登山政策，希望把台北重新接起來，走出台北新故事，萬華100碗發起人施景耀、城市山人董威言出席相挺。記者邱德祥／攝影

沈伯洋 登山 台北 2026九合一選舉

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