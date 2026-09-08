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台中市黨部開鍘！ 張書華、周啟揚未退黨卻登記參選遭撤銷黨籍

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨籍周啟揚已登記參選中市東南區市議員，但並未提出退黨申請書，遭國民黨撤銷黨籍。圖／周啟揚提供
國民黨籍周啟揚已登記參選中市東南區市議員，但並未提出退黨申請書，遭國民黨撤銷黨籍。圖／周啟揚提供

地方公職選舉截止登記，各地紛傳違紀參選。國民黨台中市黨部今日召開考紀委員會，經全體考紀委員一致決議，確定撤銷違紀參選黨員張書華，周啟揚黨籍。台中市黨部副主委陳明振表示，黨員遭撤銷黨籍後，需5年後才可申請恢復黨籍。

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國民黨台中市黨部在第5屆市議員選舉共提名34席，但有5位未獲黨提名的黨員堅持參選，其中參選東南區市議員的素人林英成、參選大里霧峰市議員的大里區立仁里長鄭伯其，以及參選太平區市議員的太平區中山里長閻泰利，都在退黨後登記參選。

國民黨台中市黨部指出，因退黨手續完備，已非本黨黨員，但因鄭伯其同時為黨代表身分，將同時撤銷其黨代表資格，本案將報請中央黨部組發會核定。

中市第12選區太平區應選4席，國民黨徵召現任市議員賴義鍠、黃佳恬參選，並未舉辦初選，準備多時的太平中山里長閻泰利參選到底，在登記前自行退出國民黨；同樣準備多年的國民黨前台中市黨部副主委張書華9月3日在紅派大老林敏霖、前國民黨市黨部主委顏文正陪同下完成登記，不過並未退黨。

中市第11選區東南區應選4席，國民黨提名現任市議員李中、林霈涵參選，另一位具有國民黨籍的素人周啟揚也已登記參選，但並未提出退黨申請書。

針對違紀參選紛擾與爭議，國民黨台中市黨部今日召開考紀委員會，並公布考紀處分結果。中市黨部副主委陳明振指出，若黨員自動退黨，申請恢復黨籍的年限為4年；若黨員遭撤銷黨籍，其申請恢復的年限為5年；若黨員遭開除黨籍，其申請恢復的年限為6年，考量兩人並未攻擊國民黨，且招募黨員不易，因此決議「撤銷」黨籍並非「開除」。

周啟揚表示，針對黨的處分予以尊重，會全力以赴、勇敢走下去。

張書華指出，這些年來，他為國民黨、為地方出生入死、出錢出力，不咆哮、不逃避、不收賄，從前兩任市黨部主任委員林敏霖、顏文正擔任他這次參選的主任委員和顧問團團長，戰功可考，無庸置疑。如今連一個公平競爭的機會都沒有，說法朝令夕改，協調過程毫無章法，最後等來的卻是黨紀處分，令人遺憾。

張書華強調，面對保守、僵化的提名策略，只能說真心換來絕情，也就求仁得仁。無論黨籍是否還在，他為太平服務、為市民承擔的決心都不會改變，「我的去留只有太平鄉親可以決定」。

國民黨前台中市黨部副主委張書華登記參選台中市太平區市議員，遭國民黨撤銷黨籍。記者曾健祐／攝影
國民黨前台中市黨部副主委張書華登記參選台中市太平區市議員，遭國民黨撤銷黨籍。記者曾健祐／攝影

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