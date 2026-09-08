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童子瑋促中央地方談基捷經費 謝國樑宣布11日敬老金入帳

中央社／ 基隆8日電

民主進步黨基隆市長參選人童子瑋與尋求連任的基隆市長謝國樑今天各自到市場掃街，童子瑋希望中央政府與地方溝通基隆捷運經費，謝國樑則宣布新台幣6500元敬老禮金11日入帳。

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童子瑋上午與基隆出生的民進黨台北市議員參選人高嘉瑜、民進黨籍台北市議員許淑華到七堵區南興市場掃街拜票，高嘉瑜、許淑華受訪時提出換新市長，讓基隆能有新氣象。

新北市長侯友宜昨天說，中央今年在交通補助捷運部分減少90億元，明年特別又針對新北減列54.1億元。新北這幾年是交通建設高峰期，對整個城市發展及台北市、新北與基隆路網，關係非常重大。

童子瑋受訪表示，基捷核定總經費696.89億元，時空變遷加上物價上漲，新北市政府發文中央，認為基隆八堵到台北南港區的捷運所需經費超過1200億元；經費議題，他希望中央與地方坐下來重新商談。

他說，昨天看到新聞的理解是溝通問題，非常感謝侯友宜願承擔基捷設計規劃、發包與施工，至於經費議題，只要大家坐下來談，他相信新北市府一定可與交通部長陳世凱溝通，大家都希望努力完成這條捷運，「沒有什麼刪不刪的問題」，只是在經費概況，大家可再討論。

謝國樑上午在中國國民黨籍基隆市議員鄭愷玲、國民黨基隆市議員參選人林祐德陪同下到安樂區安樂市場掃街拜票，謝國樑透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁直播說，基隆市政府推出「基隆長樂65專案」，6500元11日匯入符合資格者中華郵政帳戶。

根據市府資訊，「基隆長樂65專案」針對設籍基隆滿3年的65歲以上長者及55歲以上原住民，中秋節前發給6500元敬老禮金，約8.4萬人受惠。

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