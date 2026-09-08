竹縣藍白開撕 周榆修：黨中央盼不擴及其他縣市 但未來看動態再決定

竹北市長選戰藍白合破局，美麗島電子報董事長吳子嘉昨告發民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌等9人，紛爭越演越烈。民眾黨秘書長周榆修今指出，儘管民眾黨中央希望不要擴及到其他縣市，希望把影響停留在新竹縣，但「未來看動態發展再做決定」。

周榆修今接受「千秋萬事」專訪表示，誠信跟善良是很基本的事情，不應該在台灣政壇拿來標榜。政治人物、政黨之間的承諾，會有協商的過程以及彼此的互信，難不成真的要到律師事務所公證嗎？如果要用這樣的標準，只能講「徒呼負負」。周瑜修說，動輒興訟解決不了國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩面臨的困境，何況每次會面都會留紀錄，包括談到什麼地步、參加的人，但既然都已經提告，就循司法途徑處理。

現任新竹縣長、國民黨新竹縣黨部主委楊文科日前宣布，在國民黨有提名候選人的選區，不得為非國民黨提名人助選；民眾黨也拍板，不得幫徐欣瑩站台。周榆修坦言，目前發展遠遠超出想像，看不懂國民黨新竹縣黨部的作法，民眾黨都是被動回應。至於未來綠白合的可能，「目前沒有這樣的跡象」，不過儘管民眾黨中央希望不要擴及到其他縣市，希望把影響停留在新竹縣，「未來看動態發展再做決定」。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨批評新竹縣府治水，民進黨縣長候選人鄭朝方隨即接球，形成「綠白合」夾擊。周榆修說，候選人本來就應該針砭市政，雖然看到一些民進黨的朋友對藍白破局很開心，不過一切如昔；至於新竹縣部分就聽黨中央指示。

王淺秋追問，民眾黨會不會支持鄭朝方？周榆修說，「現在還不知道」，如果國民黨每天都這樣搞還提告，處境越來越艱困，民眾黨並不樂見，希望不需要有更進一步決定。

周榆修透露，在其他縣市選情，仍和國民黨中央保持溝通，也跟組發會主委李哲華、副主席李乾龍通過電話，李乾龍說他們說「辛苦了」，對新竹縣情況，對方在電話中也是嘆氣居多。民眾黨是小黨，除了竹北市、嘉義市、花蓮市長選情全力以赴、KPI就是衝刺議員席次，小黨要活下去，必須在議會上得了檯面。