影／「基隆女兒」許淑華、高嘉瑜陪童子瑋掃街 高喊換人做做看

台北市議員許淑華、議員參選人高嘉瑜兩人都是基隆出生的基隆女兒，今天上午陪同民進黨基隆市長參選人童子瑋到大堵南興市場掃街拜票，高喊「換人做做看」。許淑華說，童子瑋近期提出許多市政加碼政策，包括敬老金、三節慰問金等，都是童子瑋先提出，不如直接換童子瑋來做市長。

童子瑋表示，今天很高興邀請兩位「基隆女兒」一起回到基隆到七堵最熱鬧、採買人潮最多的南興市場，相信鄉親看到她們也會非常開心，兩位都和基隆有非常深的感情，也都長期關心基隆的交通、港務與城市發展，非常感謝她們特別回鄉幫忙宣傳，一起向市民說明讓基隆繼續進步的決心。

許淑華說，她自己在基隆中山區長大，後來又搬到暖暖生活，對基隆有很深的感情。這幾年也看到越來越多年輕人移居基隆，基隆不只是相對年輕的城市，也擁有港灣、觀光與鄰近台北的發展潛力，關鍵就在於市政府有沒有能力把港灣、城市與生活真正整合起來。

高嘉瑜今天則是二度助選童子瑋，她說，今天回到七堵南興市場心裡非常開心，因為阿公、許多親戚都住在這一帶，甚至不少人比她還有名，連地方宮廟主委都是爸爸以前的同學。她說，自己長期在台北打拚，更能感受到七堵作為基隆最靠近台北的區域，是未來基隆發展的關鍵。

高嘉瑜說，未來不論是捷運建設，或作為年輕人居住、生活的選擇，都有很大的發展潛力。過去基隆從林右昌市長任內持續發展，如果台北的居住環境無法滿足年輕人的需求，基隆就有機會成為第一選擇，而基隆要重新往前走，就需要一位更年輕、更有行動力的市長。

台北市議員許淑華、議員參選人高嘉瑜，今天上午陪同民進黨基隆市長參選人童子瑋到大堵南興市場掃街拜票。記者游明煌／攝影