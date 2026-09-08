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民進黨40週年音樂會 縣市長參選人合唱經典歌曲
民進黨創黨40週年紀念音樂會將於19日登場。民進黨今天公布音樂會驚喜彩蛋，包括邀請女性縣市長參選人獻唱民主經典歌曲「春天的花蕊」，男性縣市長參選人則是熱血開唱象徵自由勇敢的「快樂的出航」，相關練唱影片同步曝光。
民進黨發布新聞稿，在女力橋段中，由屏東縣長周春米、新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純、台南市長參選人陳亭妃、苗栗縣長參選人陳品安、彰化縣長參選人陳素月、澎湖縣長參選人吳淑瑾、嘉義市長參選人王美惠及台東縣長參選人陳瑩，共同溫情合唱經典歌謠「春天的花蕊」，傳達守護家園的堅定決心與溫柔力量。
男性參選人部分，由台北市長參選人沈伯洋、桃園市長參選人黃世杰、高雄市長參選人賴瑞隆、宜蘭縣長參選人林國漳、新竹縣長參選人鄭朝方、南投縣長參選人温世政、嘉義縣長參選人蔡易餘、基隆市長參選人童子瑋及新竹市長參選人莊競程組團，挑戰「快樂的出航」，並透過曲中代表自由與勇敢的海鷗精神，展現乘風破浪、守護台灣的決心。
此外，曾以廣播節目抱回金鐘獎座，也以歌手及作詞人身分入圍金曲獎的現任竹北市長鄭朝方，除了加入「快樂的出航」演唱外，也將在音樂會中帶來獨唱曲目「台灣花」。
民進黨表示，除了已公布的演出卡司與候選人們的特別演出外，現場更有神秘嘉賓現場嗨唱，音樂會驚喜重重，敬請持續鎖定民進黨官方社群帳號。
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