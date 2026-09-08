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「政治非宗教實驗領域」劍指徐欣瑩？陳見賢：將支持一個善良的人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這兩天陸續有支持者送花籃，寫下「公道自在人心、唯一支持陳見賢、唯一支持善良的人」記者郭政芬／攝影
這兩天陸續有支持者送花籃，寫下「公道自在人心、唯一支持陳見賢、唯一支持善良的人」記者郭政芬／攝影

新竹縣長楊文科昨晚在臉書貼出與副縣長陳見賢的合照，喊出「局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心」，一度被解讀為竹縣藍營釋出團結訊號。不過，陳見賢今早發文強調「政治是為人民服務，非宗教的實驗領域」，引發外界揣測。對此，陳見賢接受媒體訪問，他表示自己是「真正國民黨的黨員」，將支持一個善良的人。

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媒體今天上午到縣府追問相關內容，楊文科開完主管會報後隨即離開，未接受訪問。陳見賢則簡短回應，強調自己是「真正國民黨的黨員」，9月3日及今天上午的臉書貼文都已說明立場，自己「支持一個善良的人」，初衷是希望新竹縣政建設更好，讓縣民、鄉親長輩過得更幸福、快樂，該講的都已經說明。

至於媒體詢問臉書提及「新竹縣不是宗教的實驗場域」的意思，陳見賢僅說「你們應該比我更清楚吧，政治是為人民服務的。」

對於楊文科的臉書發文，陳見賢提及自己事先並不知道，但也明白如今角度不同、思維也不同，這不影響他對楊文科的情分。他昨天除了向縣長報告後續對府內工作的規畫，另也提及自己還有假待休，兩人昨天也談及攜手合作的8年時光，並未特別提及相關黨務的事物。

陳見賢9月3日發表不選聲明時曾表示，「不論我心中有多少遺憾，不論鄉親有多少聲音勸我再走一步，我都不會為了自己的政治得失，推翻曾經親口許下的承諾。」這兩天陸續有支持者送花籃，寫下「公道自在人心、唯一支持陳見賢、唯一支持善良的人」及「您是我們最棒的主委，我們永遠支持您」等字句。

陳見賢則簡短回應，強調自己是「真正國民黨的黨員」，9月3日及今天上午的臉書貼文都已說明立場。記者郭政芬／攝影
陳見賢則簡短回應，強調自己是「真正國民黨的黨員」，9月3日及今天上午的臉書貼文都已說明立場。記者郭政芬／攝影

陳見賢接受媒體訪問，他表示自己是「真正國民黨的黨員」，將支持一個善良的人。記者郭政芬／攝影
陳見賢接受媒體訪問，他表示自己是「真正國民黨的黨員」，將支持一個善良的人。記者郭政芬／攝影

陳見賢 徐欣瑩 善良 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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