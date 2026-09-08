縣長自己人彰化藍營卻選不贏？民眾黨周榆修：民進黨在「偷笑」

國民黨彰化縣長選情艱困，堅稱自己是黨員也黨工的縣長王惠美迄今未歸隊，民眾黨秘書長周榆修今在中廣「千秋萬事」被問到藍營彰化縣長選情，直言一開始亂的是民進黨不是國民黨，結果搞到現在民進黨「偷笑」，國民黨內部發生什麼問題令人奇怪。

周榆修今接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，先談竹北市長選情，感慨誠信本來是做人做事的根本原則，現在卻被政治人物拿來強調，難道政黨協商都要找律師來公證嗎？王淺談說，昨邀請彰化縣無黨籍縣長候選人邱建富上節目，不知周榆修對彰化縣長選情有何看法。

周榆修說，國民黨彰化縣長選舉本來很強，從立法委員謝衣鳯、前副縣長洪榮章和柯呈枋都是優秀人才，魏平政律師（縣長候選人）也是優秀人才；站在政黨政治立場來講，魏律師競總成立那天一片讚揚王惠美縣長，王惠美成焦點，其實沒辦法理解為什麼王縣長在國民黨鄭麗文主席兩次到彰化縣輔選時，王惠美都跟行政院長卓榮泰在一起，他（周榆修）聽很多國民黨朋友說王惠美這樣不好，他沒評論王惠美好不好，但跟他的認知不太一樣。

王淺秋補充說，有人建議找與王惠美交情甚好的「公道伯」前立法院長王金平出來調和，王金平稱沒辦法。

周榆修接著說，這種情況到底是黨主席（鄭麗文）責任或中央發生什麼事，外界不曉得，可是希望能延續（國民黨）彰化執政的不管是國民黨或友軍朋友，很難理解縣長是自己人但幾次黨主席下來就那樣，衍生到最後魏律師競總成立也沒去，既然如此，民眾黨顧自己的縣議員、代表候選人就好且本該如此，至於魏律師那邊需要什麼協助民眾黨還不知道，可是期待魏律師順利。

周榆修表示，客觀情勢縣長是自己人，嚴格來講如果這樣縣長選舉還打成這樣，這不是民眾黨願意看到的狀況，大家可以仔細回想民眾黨當初看好的是立法委員黃秀芳，結果黃秀芳不是候選人，彰化市前市長邱建富冒出來發生不平之鳴，可是在這種狀況下彰化縣長是國民黨自己人，應該是天時、地利、人和，國民黨七弄八弄，不管是什麼原因，不曉得（縣長選舉）怎會選不贏。

周榆修還說，彰化縣這次縣長選舉，第一民進黨候選人不是當時看好的第一人選，第二民進黨又有人脫黨競選，第三彰化縣長是國民黨籍，有什麼理由選不贏？又不是一對一的選舉，怎會選成這樣？而且民進黨候選人陳素月長期在南彰化，北彰化沒那麼強，邱建富當過8年彰化市長是有選票的，照理說就像西瓜分兩邊不管分成大、小邊，國民黨沒理由打輸卻搞成這樣讓民進黨偷笑，內部發生什麼問題實在令人奇怪。