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竹北藍白合破局陳見賢開撕 邱臣遠團隊補刀「誠信是政治人物基本」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
邱臣遠競選團隊發言人黃心愉今回應，誠信是政治人物的基本，新竹縣民不可能將這座城市的未來交給一個過河拆橋、背信忘義的人。聯合報系資料照
邱臣遠競選團隊發言人黃心愉今回應，誠信是政治人物的基本，新竹縣民不可能將這座城市的未來交給一個過河拆橋、背信忘義的人。聯合報系資料照

竹北市長藍白合破局後，新竹縣藍營整合備受關注。楊文科昨貼出與陳見賢合照，被解讀為釋放團結訊號，陳今卻發文稱「政治不是宗教的實驗領域」，讓初選裂痕再次浮上檯面；曾與陳合體的民眾黨竹北市長參選人邱臣遠團隊則回應，誠信是政治人物基本，更將矛頭指向藍白合破局爭議。

2026九合一選舉

新竹縣長楊文科昨在臉書貼出與陳見賢合照，細數兩人並肩合作8年情誼，強調陳見賢「始終如一」，並喊話「局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心」，被視為在近期藍白破局、藍營內部整合備受關注之際，釋放團結訊息。

不過陳見賢今早卻發文表示，他珍惜與楊文科並肩8年的情誼，不會因這次縣長選舉改變；8年前選擇支持楊文科、支持國民黨，是因為支持「善良的人」。他並強調，「真正的團結，是彼此誠信尊重；真正的同志，是彼此珍惜關心」，更直言政治是為人民服務，「不是宗教的實驗領域」。

陳見賢此番發言，也再度讓國民黨新竹縣長初選留下的裂痕浮上檯面。徐欣瑩在黨內初選擊敗陳見賢後，陳雖已表明不會脫黨參選，但9月3日徐欣瑩登記當天，他仍公開表示，支持國民黨不代表放棄判斷是非的能力，也不代表要「無條件、沒有底線地支持任何一個人」，至今未明確表態力挺徐欣瑩。

陳見賢近期也與邱臣遠互動密切。民眾黨主席黃國昌8月底陪同邱臣遠拜會陳見賢，邱臣遠隔天公開表示，獲得陳「全力的支持與協助」；邱之後登記參選時也透露，陳見賢曾肯定他的治理能力，並形容他「是一個善良的人」。

隨竹北市長藍白合正式破局，國民黨由吳旭智、民眾黨由邱臣遠分頭出戰，民進黨則推曾聖凱迎戰；民眾黨日前更決議，新竹縣各級選舉不再受藍白合作協議拘束，也讓竹北市長與新竹縣長兩場選舉相互牽動，「誠信」議題持續升溫。

邱臣遠競選團隊發言人黃心愉今回應，誠信是政治人物的基本，新竹縣民不可能將這座城市的未來交給一個過河拆橋、背信忘義的人。過去幾次向副縣長陳見賢請益縣政議題時，副縣長也曾經形容邱臣遠候選人「太善良」。

黃心愉強調，善良是優點，但不能因此被得寸進尺、軟土深掘。接下來的82天，我們的善良會有點鋒芒，保持初心，盡全力拼，爭取更多竹北市民的認可與支持。

邱臣遠 陳見賢 藍白合 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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