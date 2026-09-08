基隆捷運被減列47億 童子瑋：沒有刪不刪的問題、經費可再討論

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天由出身基隆的台北市議員許淑華、議員參選人高嘉瑜陪同至七堵南興市場掃街，針對基隆捷運新北轄段原提報93.8億元，遭減列近47億元，童子瑋回應說，新北市政府一定可以好好的跟交通部長陳世凱做溝通，「沒有什麼刪不刪的問題，經費概況大家可以再做討論。」

新北市116年度3項捷運建設補助，遭中央大幅減列54.1億元，據了解，新北捷運三鶯線原提報35.79億元，中央核定30億元，減列5.79億元；基隆捷運新北轄段原提報93.8億元，遭減列近47億元；淡海輕軌原提報預算則未獲核列。

童子瑋說，基隆捷整體預算的背景是中央、新北市出大部分的錢，台北市出部分的錢，基隆也出比例很高的錢，大家都談好，全部經費共697億，基隆占240多億，基隆有機會蓋捷運，就是因為汐止急需捷運，大家整合起來，才有了這條基隆人夢想的捷運。

童子瑋表示，因為時空背景變遷、物價上漲等因素，後來新北市政府認為目前規畫八堵到南港的基隆捷運需要1200多億，所以新北發文中央政府需要這樣的錢，這其實需要重新坐下來談。

被問到基隆捷運預算被減列的影響，童子瑋說，他昨天看到新聞的理解，這是一個溝通上的問題，他很感謝新北市長侯友宜願意承擔基隆捷運設計規畫的發包、施工，但經費上只要大家坐下來談，目前的新北市政府一定可以好好的跟現在的交通部長陳世凱做溝通，「沒有什麼刪不刪的問題，只是經費上的概況大家可以再做討論，大家都希望趕快來完成。」

童子瑋提及，基隆捷運當初定是交通部前部長林佳龍、新北市長侯友宜、台北市前市長柯文哲、基隆市前市長林右昌討論整合出20、30年無法整合的問題，在跨縣市加中央、地方的合作，終於核定基隆捷運。第一階段核定到八堵，非常可惜的是沒有進到基隆市中心，有些過程還需要繼續努力及和市民溝通。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天由出身基隆的台北市議員許淑華、議員參選人高嘉瑜陪同至七堵南興市場掃街。記者游明煌／攝影