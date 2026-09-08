藍白合體後再出招 高虹安「Go HomeRun」競選小物登場

尋求連任的新竹市長高虹安完成登記後，競選總部推出首波募款小物，一口氣端出T恤、棒球帽、咖啡及帆布袋，並祭出一次集結4款的「Go HomeRun冠軍組合包」，延續登記當天藍白合體氣勢，邀支持者化身「新竹應援團」。

高虹安9月2日完成市長參選登記，現場集結國民黨、民眾黨及地方支持力量，展現藍白團結氣勢。競選總部近日接續推出首波競選募款小物，包括「午安應援T」、「午安上場帽」、「午安充電咖啡」及「有安袋著走」帆布袋，希望透過生活化設計，延續選戰應援氛圍。

競總表示，競選小物不只是日常用品，也希望成為支持者彼此辨識、凝聚共同信念的應援符號，透過穿在身上、戴在頭上或帶進生活，讓政治參與不只停留在口號，而能轉化為更貼近日常的行動。

其中「午安應援T」正面以「午安新竹、新竹有安」為主視覺，「有」字同時呼應台語「午」的發音，除向市民道一聲「午安」，也傳達「新竹有安、城市安心」意涵；背面印上「Go HomeRun Hsinchu」，採復古棒球應援風格，象徵在學業、工作、產業及城市發展上揮出全壘打。

「午安應援T」採排汗材質，推出黑、白兩色，尺寸自L至2L，單筆捐款880元即可獲贈1件。另款「午安上場帽」採紫白配色及棒球帽造型；「午安充電咖啡」選用衣索比亞耶加雪菲咖啡豆製成掛耳咖啡；「有安袋著走」帆布袋則以紫白配色搭配復古棒球徽章設計。

競總並推出「Go HomeRun冠軍組合包」，一次集結4款小物，從「充電」、「上場」、「應援」到「袋著走」，串起此次選戰主場精神。

競總指出，高虹安4年前首次投入新竹市長選戰時，也曾推出「超萌找安」貼紙、「找安，我的朋友」機器人T恤及「解憂找安咖啡」等周邊，此次睽違4年再推全新系列，4款小物希望再次凝聚支持力量，邀關心新竹發展、支持城市繼續進步的民眾加入應援行列。

高虹安競選總部近日推出首波競選募款小物「午安應援T」，正、反面分別印有「午安新竹」、「新竹有安」以及「Go HomeRun Hsinchu」字樣，邀請支持者以實際行動為新竹應援。圖／高虹安競總提供

高虹安競選總部近日推出首波競選募款小物，包括「午安應援T」、「午安上場帽」、「午安充電咖啡」及「有安袋著走」帆布袋，並推出一次集結四款小物的「Go HomeRun冠軍組合包」。圖／高虹安競總提供