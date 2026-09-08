快訊

淡水藥局昔「孤男寡女」白天拉下鐵捲門 網友目擊藥師怪異行徑嚇壞

MLB／為何不直接說大谷今年放棄投球？羅伯茲：是我選擇不說死

台中護理師遭車撞擊二次身亡 駕駛疑畏罪掉頭再輾…8旬祖父悲痛認屍

藍白合體後再出招 高虹安「Go HomeRun」競選小物登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
高虹安競選總部近日推出首波競選募款小物，包括「午安應援T」與「午安上場帽」，邀請支持者以實際行動為新竹應援。圖／高虹安競總提供
高虹安競選總部近日推出首波競選募款小物，包括「午安應援T」與「午安上場帽」，邀請支持者以實際行動為新竹應援。圖／高虹安競總提供

尋求連任的新竹市長高虹安完成登記後，競選總部推出首波募款小物，一口氣端出T恤、棒球帽、咖啡及帆布袋，並祭出一次集結4款的「Go HomeRun冠軍組合包」，延續登記當天藍白合體氣勢，邀支持者化身「新竹應援團」。

2026九合一選舉

高虹安9月2日完成市長參選登記，現場集結國民黨、民眾黨及地方支持力量，展現藍白團結氣勢。競選總部近日接續推出首波競選募款小物，包括「午安應援T」、「午安上場帽」、「午安充電咖啡」及「有安袋著走」帆布袋，希望透過生活化設計，延續選戰應援氛圍。

競總表示，競選小物不只是日常用品，也希望成為支持者彼此辨識、凝聚共同信念的應援符號，透過穿在身上、戴在頭上或帶進生活，讓政治參與不只停留在口號，而能轉化為更貼近日常的行動。

其中「午安應援T」正面以「午安新竹、新竹有安」為主視覺，「有」字同時呼應台語「午」的發音，除向市民道一聲「午安」，也傳達「新竹有安、城市安心」意涵；背面印上「Go HomeRun Hsinchu」，採復古棒球應援風格，象徵在學業、工作、產業及城市發展上揮出全壘打。

「午安應援T」採排汗材質，推出黑、白兩色，尺寸自L至2L，單筆捐款880元即可獲贈1件。另款「午安上場帽」採紫白配色及棒球帽造型；「午安充電咖啡」選用衣索比亞耶加雪菲咖啡豆製成掛耳咖啡；「有安袋著走」帆布袋則以紫白配色搭配復古棒球徽章設計。

競總並推出「Go HomeRun冠軍組合包」，一次集結4款小物，從「充電」、「上場」、「應援」到「袋著走」，串起此次選戰主場精神。

競總指出，高虹安4年前首次投入新竹市長選戰時，也曾推出「超萌找安」貼紙、「找安，我的朋友」機器人T恤及「解憂找安咖啡」等周邊，此次睽違4年再推全新系列，4款小物希望再次凝聚支持力量，邀關心新竹發展、支持城市繼續進步的民眾加入應援行列。

高虹安競選總部近日推出首波競選募款小物「午安應援T」，正、反面分別印有「午安新竹」、「新竹有安」以及「Go HomeRun Hsinchu」字樣，邀請支持者以實際行動為新竹應援。圖／高虹安競總提供
高虹安競選總部近日推出首波競選募款小物「午安應援T」，正、反面分別印有「午安新竹」、「新竹有安」以及「Go HomeRun Hsinchu」字樣，邀請支持者以實際行動為新竹應援。圖／高虹安競總提供

高虹安競選總部近日推出首波競選募款小物，包括「午安應援T」、「午安上場帽」、「午安充電咖啡」及「有安袋著走」帆布袋，並推出一次集結四款小物的「Go HomeRun冠軍組合包」。圖／高虹安競總提供
高虹安競選總部近日推出首波競選募款小物，包括「午安應援T」、「午安上場帽」、「午安充電咖啡」及「有安袋著走」帆布袋，並推出一次集結四款小物的「Go HomeRun冠軍組合包」。圖／高虹安競總提供

高虹安競選總部近日推出首波競選募款小物「午安應援T」，正、反面分別印有「午安新竹」、「新竹有安」以及「Go HomeRun Hsinchu」字樣，邀請支持者以實際行動為新竹應援。圖／高虹安競總提供
高虹安競選總部近日推出首波競選募款小物「午安應援T」，正、反面分別印有「午安新竹」、「新竹有安」以及「Go HomeRun Hsinchu」字樣，邀請支持者以實際行動為新竹應援。圖／高虹安競總提供

高虹安 藍白 募款 2026九合一選舉 新竹市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新竹可利工程師排球隊成軍 雙軌參與企業職業聯賽

彰化縣長選戰藍綠拚素人背書 陳素月推施政文宣、魏平政首發競選影片

王美惠拚嘉市長重返執政綠營大團結 派系恩怨放一邊人馬全歸隊

歡慶41週年！「POYA寶雅線上買」獨家推「褲褲兔」聯名周邊集印花0元換　滿額登錄抽MacBook Neo等豐富大獎

相關新聞

王美惠拚嘉市長重返執政綠營大團結 派系恩怨放一邊人馬全歸隊

嘉義市長選舉完成登記，共5人參選，民進黨提名參選人立委王美惠，迎戰藍白共推前立委張啓楷，另有3名無黨參選人。選戰開打，王美惠陣營受矚目不只對決藍白合，而是綠營內部派系壁壘分明、彼此較勁人馬，為了市長勝選重返執政，在黨秘書長徐國勇及雲嘉南區總督導陳明文協調下，紛紛「歸隊」，從內部失和轉為團結對外。

魏平政宣布不再做民調：要一票一票拚回來

彰化國民黨整合情形備受矚目，國民黨縣長參選人魏平政昨走訪社團、宮廟，強調接下來深入村里、社區及社團，拉高選民熟悉度；縣長王惠美昨出席「工會幹部與縣長有約」座談，未安排輔選行程。民進黨參選人陳素月昨發布首份「彰化加速」文宣，立委黃秀芳、陳秀寶站台背書。

他成立競總藍綠縣長候選人都到了 雲林這選區4人搶1席最激戰

2026九合一選舉候選人登記上周結束，雲林縣議會下屆應選45席、分8個選區，共有73人登記參選，其中首度新增的第7平地原住民、第8山地原住民選區各應選1席，山地原住民選區出現「4搶1」局面，是競爭最激烈的一區。無黨籍候選人蔡嘉峻（Pisaw Hakaw）日前率先在麥寮鄉成立海線競選總部，藍綠縣長候選人張嘉郡、劉建國都到場祝賀。

楊文科貼合照喊「兄弟同心」 陳見賢駁：政治非宗教實驗領域

新竹縣長楊文科昨在臉書貼出和陳見賢的合照，強調兩人並肩合作八年、陳見賢「始終如一」，並喊話「局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心」，此文被視為釋放藍營團結訊息。不過，陳見賢今早在臉書貼文寫「真正的團結，是彼此誠信尊重，政治是為人民服務，不是宗教的實驗領域」，引發外界揣測。

九合一選舉 26陸配參選

今年地方公職人員選舉將於十一月廿八日投開票，中選會主委游盈隆昨天表示，共有一萬九六九五位登記，角逐一萬一○五一個名額。共有廿六位陸配登記參選，其中，十九位參選村里長、一人參選鄉鎮市長、二位參選直轄市議員、二位參選縣市議員及二位參選鄉鎮市民代表，登記參選竹北市長的民眾黨前立委李貞秀資格，將由地方選委會審查資格。游盈隆表示，陸配參選較上次增七人，是自然增減。

竹北破局 藍：別再翻桌 白：不希望外溢

藍白合在竹北破局，連帶影響竹縣選情。國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長李鴻源昨天表示，不應為一件事情破壞大局，即使都已登記，雙方仍可回到原點趕快比民調，雖不講棄保，起碼大家心裡有數，不要再吵下去，也不要讓爭議從竹北外溢到其他選區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。