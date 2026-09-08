他成立競總藍綠縣長候選人都到了 雲林這選區4人搶1席最激戰

2026九合一選舉候選人登記上周結束，雲林縣議會下屆應選45席、分8個選區，共有73人登記參選，其中首度新增的第7平地原住民、第8山地原住民選區各應選1席，山地原住民選區出現「4搶1」局面，是競爭最激烈的一區。無黨籍候選人蔡嘉峻（Pisaw Hakaw）日前率先在麥寮鄉成立海線競選總部，藍綠縣長候選人張嘉郡、劉建國都到場祝賀。

下屆雲林縣議員第1至第6選區席次維持不變，新增第7平地原住民及第8山地原住民選區，各設1席。其中第1選區斗六、莿桐、林內18人競10席，第4選區西螺、崙背、二崙11人搶6席，皆是傳統激戰選區。

各選區登記情形，第1選區應選10席、18人登記；第2選區斗南、古坑、大埤應選6席、9人登記；第3選區虎尾、土庫、褒忠、元長應選9席、11人登記；第4選區西螺、崙背、二崙應選6席、11人登記；第5選區台西、四湖、東勢、麥寮應選7席、10人登記；第6選區北港、水林、口湖應選5席、7人登記。

新增的第7平地原住民選區則有3人競逐1席，分別為國民黨呂佶娜、無黨籍周志祥（Kacaw．Kaco）及無黨籍鄭玫惠。第8山地原住民選區競爭更為激烈，共4人競逐唯一席次，分別為高瑛翠、蔡嘉峻（Pisaw Hakaw）、李丘威達、張忠豪，4名候選人均以無黨籍身分參選。

其中，太魯閣族的蔡嘉峻是本屆縣議員蔡永富的兒子，蔡永富下屆不競選連任，交棒弟弟蔡永順，並支持兒子為原住民發聲。

蔡嘉峻本月6日率先在麥寮鄉成立海線競選總部，張嘉郡、劉建國、議長黃凱等人都到場祝賀，展現他與父親的好人緣。

蔡嘉峻表示，若有機會進入縣議會，將把走訪地方所聽見的聲音帶進議會，替長輩爭取更好的照顧、替青年爭取更多機會，也持續為地方建設與資源努力，讓原住民族文化被看見、被重視並傳承下去。