王美惠拚嘉市長重返執政綠營大團結 派系恩怨放一邊人馬全歸隊

嘉義市長選舉完成登記，共5人參選，民進黨提名參選人立委王美惠，迎戰藍白共推前立委張啓楷，另有3名無黨參選人。選戰開打，王美惠陣營受矚目不只對決藍白合，而是綠營內部派系壁壘分明、彼此較勁人馬，為了市長勝選重返執政，在黨秘書長徐國勇及雲嘉南區總督導陳明文協調下，紛紛「歸隊」，從內部失和轉為團結對外。

王美惠2度當選立委，這次以高票連任，展現政治實力，如今挑戰市長大位，目標就是帶領民進黨重返嘉市執政，因此如何整合綠營內部力量，成為這場選戰重要關鍵。王美惠登記前，徐國勇、陳明文召集黨籍市議員、市黨部主委兼議員黃大祐等，在王美惠服務處座談整合。

嘉市綠營總統立委選舉期間，因市黨部主委選舉、立委初選及市長選舉，地方不同派系出現裂痕。英系王美惠與綠色友誼連線「黃家班」市黨部主委黃大祐與胞姊黃露慧，以及正國會中常委陳茂松，有政治路線及選舉競爭，2024年立委總統大選，各自成立後援組織，彼此較勁。

如今為拚市長勝選情勢逆轉整合，王美惠拚市長，不同陣線的人馬回到同一個競選團隊。包括黃大祐、黃露慧，以及議員黃盈智、林煒軒等，都出任王美惠競選總部副主任委員；正國會中常委陳茂松擔任督導，昔日不同系統人馬，全部整合歸隊。

其中，林煒軒助理涉對王美惠等人在網路發文，散播不實訊息挨告涉訟，三審敗訴確定，市長選戰，林煒軒歸隊，加入王美惠競選團隊，象徵過去恩怨暫時放下。王美惠與綠營議會黨團及陳茂松，從失和競爭到並肩作戰，王美惠陣營組織擴大，王美惠日前到選委會登記，民進黨團議員全程陪同，競選總部將各方勢力納入核心團隊，顯示綠營不再內鬥，把選戰拉回「團結對外」。從派系競爭到歸隊，王美惠能否把整合力量轉化成選票，帶領民進黨重返市執政，將是市長選戰最大看點。