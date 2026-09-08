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楊文科貼合照喊「兄弟同心」 陳見賢駁：政治非宗教實驗領域

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
陳見賢今早在臉書貼文寫「真正的團結，是彼此誠信尊重，政治是為人民服務，不是宗教的實驗領域」，引發外界揣測。
陳見賢今早在臉書貼文寫「真正的團結，是彼此誠信尊重，政治是為人民服務，不是宗教的實驗領域」，引發外界揣測。

新竹縣長楊文科昨在臉書貼出和陳見賢的合照，強調兩人並肩合作八年、陳見賢「始終如一」，並喊話「局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心」，此文被視為釋放藍營團結訊息。不過，陳見賢今早在臉書貼文寫「真正的團結，是彼此誠信尊重，政治是為人民服務，不是宗教的實驗領域」，引發外界揣測。

2026九合一選舉

陳見賢指出，他和楊縣長並肩八年，很珍惜彼此的情誼，不會因為這次的縣長選舉而做改變。

八年前，他選擇支持楊文科、支持國民黨，和所有同志、鄉親一起拚到最後，讓國民黨守住新竹縣，因為他支持「善良的人」。

陳見賢強調「真正的團結，是彼此誠信尊重；真正的同志，是彼此珍惜關心。政治是為人民服務，不是宗教的實驗領域。」他的立場如同9月3日的貼文。八年前如此，八年後，他依然如此。

楊文科 陳見賢 兄弟 2026九合一選舉

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