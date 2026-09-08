交流座談…李四川從板橋出發 跨黨派百名里長出席

國民黨新北市長參選人李四川昨在大票倉板橋區辦「川心傾聽」里長交流座談，約百名里長出席，多位與綠營互動不錯的里長也現身。李四川說，里長是推動地方建設的重要夥伴，若當市長會持續與里長合作，能當場答覆就馬上給回應，無法立即處理也會記錄意見研究解方。

「川心傾聽」以分區方式與里長座談，帶有現任市長侯友宜「行動治理」影子，侯透過下鄉座談，和里長建立深厚情誼，碰面時能像老朋友般熱情互動。對李承諾當選後將延續侯友宜走入基層作法，侯昨受訪表示，「未來他（指李四川）絕對做得會比我更好」。

板橋區里長聯誼會主席林榮彩致詞肯定李四川行政經驗豐富、做事腳踏實地，重視里長及基層意見。李四川會中談到里長出國考察制度，舉北市經驗為例，認為城市交流不應只是旅遊或吃飯行程，應鼓勵多走出去，看其他城市如何做建設、治理與發展，把值得參考的經驗帶回地方，也讓國際更認識台灣、認識新北。

李四川強調，軌道建設不能單獨看一條路線，應從基北北桃生活圈整體規畫，包括汐東線與北捷東環段銜接，大漢溪捷運縱貫線、中和光復線等，都涉及跨市合作。大漢溪捷運縱貫線將串聯三重、第二行政中心、新莊、塭仔圳、樹林巨蛋城、土城產業園區，並可分流台鐵、板南線、新莊線等既有運輸系統量能，也要加速推動五泰輕軌、泰板輕軌、中和光復線延伸等多項捷運軌道建設。

一名不願具名的親綠里長表示，里長群組內有收到活動邀請，在各黨派里長都有出席的氛圍下，他也選擇到場參加，現場見到不同政治色彩的里長出席，整體氣氛以地方交流為主。