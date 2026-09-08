觀察站／竹北合作破局 藍阻白營挖牆角 防後院著火

竹北藍白合作破局，效應迅速外溢新竹縣長選舉。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨開第一槍，將火力轉向新竹縣政府；民進黨縣長參選人鄭朝方隨即接球助攻，形成雙面夾擊。面對防線生變，國民黨籍新竹縣長楊文科適時在社群發文談「兄弟同心」，強調副縣長陳見賢「不脫黨、不站他黨的台」，避免「後院著火」讓藍營初選裂痕擴大。

邱臣遠將戰線自竹北市政拉高至縣政攻防，以治理瑕疵為切入點，「批楊打徐」，迫使主打「延續楊文科執政」的國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩正面接受檢驗；鄭朝方則順水推舟同步追打，國民黨面臨兩面作戰壓力。

邱臣遠昨點名邀請藍、綠兩位縣長參選人回應，此舉不僅拉高選戰層級，更是在藍白合破局、民眾黨禁止黨員替徐欣瑩站台後，回應白營基層缺乏「縣市首長級母雞」的焦慮。

鄭朝方除表態認同邱臣遠「看見了問題核心」，也強調縣府治水責無旁貸。雙方立場雖異，卻在治水議題上形成「綠白合」夾擊，對徐欣瑩的治理論述造成嚴峻考驗。

地方觀察，邱臣遠拉高攻勢雖成功突破「無母雞」困境並擴張聲量，但選戰最終仍須回到竹北選票；邱不能只批評縣府，更需向選民證明自己在鄭朝方執政後的竹北能帶來何種突破。

外部夾擊來勢洶洶，凸顯藍營內部亟待整合。日前陳見賢公開的不參選聲明，隻字未提徐欣瑩與「團結」二字，基層焦慮瀰漫；楊文科主動合影發文，大讚陳八年來忠黨愛黨，正是要在陳未主動釋出團結訊號之際，接手穩住藍營情緒，避免初選裂痕擴大。

隨著白營擴大戰線、綠營借勢助攻，新竹縣長選戰已演變為三方角力。藍營能否將危機化為內部凝聚力，將是決勝關鍵。