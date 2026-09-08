聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／竹北合作破局 藍阻白營挖牆角 防後院著火

聯合報／ 本報記者郭政芬

竹北藍白合作破局，效應迅速外溢新竹縣長選舉。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨開第一槍，將火力轉向新竹縣政府；民進黨縣長參選人鄭朝方隨即接球助攻，形成雙面夾擊。面對防線生變，國民黨籍新竹縣長楊文科適時在社群發文談「兄弟同心」，強調副縣長陳見賢「不脫黨、不站他黨的台」，避免「後院著火」讓藍營初選裂痕擴大。

邱臣遠將戰線自竹北市政拉高至縣政攻防，以治理瑕疵為切入點，「批楊打徐」，迫使主打「延續楊文科執政」的國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩正面接受檢驗；鄭朝方則順水推舟同步追打，國民黨面臨兩面作戰壓力。

邱臣遠昨點名邀請藍、綠兩位縣長參選人回應，此舉不僅拉高選戰層級，更是在藍白合破局、民眾黨禁止黨員替徐欣瑩站台後，回應白營基層缺乏「縣市首長級母雞」的焦慮。

鄭朝方除表態認同邱臣遠「看見了問題核心」，也強調縣府治水責無旁貸。雙方立場雖異，卻在治水議題上形成「綠白合」夾擊，對徐欣瑩的治理論述造成嚴峻考驗。

地方觀察，邱臣遠拉高攻勢雖成功突破「無母雞」困境並擴張聲量，但選戰最終仍須回到竹北選票；邱不能只批評縣府，更需向選民證明自己在鄭朝方執政後的竹北能帶來何種突破。

外部夾擊來勢洶洶，凸顯藍營內部亟待整合。日前陳見賢公開的不參選聲明，隻字未提徐欣瑩與「團結」二字，基層焦慮瀰漫；楊文科主動合影發文，大讚陳八年來忠黨愛黨，正是要在陳未主動釋出團結訊號之際，接手穩住藍營情緒，避免初選裂痕擴大。

隨著白營擴大戰線、綠營借勢助攻，新竹縣長選戰已演變為三方角力。藍營能否將危機化為內部凝聚力，將是決勝關鍵。

2026九合一選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

白禁挺徐欣瑩 基層無奈：大人吵架波及地方

觀察站／黨內外2道裂痕 徐欣瑩怎拆彈

竹縣藍白合破局 白祭黨紀禁挺徐欣瑩

新聞分析／藍白合大局尚未動搖 仍有隱憂

相關新聞

選情初探／草屯多1席 13搶9牽動議長之爭

南投縣議員第二選區（草屯、中寮），草屯鎮為「全台最大鎮」，是選戰必爭之地，今年更因其全鎮人口數增加，下屆應選席次從八席增至九席。這次有六名議員拚連任，並有七名老將及新秀挑戰，形成十三人搶九局面，更牽動議會龍頭之爭。

魏平政宣布不再做民調：要一票一票拚回來

彰化國民黨整合情形備受矚目，國民黨縣長參選人魏平政昨走訪社團、宮廟，強調接下來深入村里、社區及社團，拉高選民熟悉度；縣長王惠美昨出席「工會幹部與縣長有約」座談，未安排輔選行程。民進黨參選人陳素月昨發布首份「彰化加速」文宣，立委黃秀芳、陳秀寶站台背書。

藍白竹縣由合轉戰 邱臣遠批在地治水空轉

竹北藍白合破局，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨開「藍白對決」第一槍，舉行記者會批竹縣治水空轉五年，要求縣府及各黨縣長參選人提出治水承諾。邱臣遠說，政黨協商已告一段落，竹北市長這事「應該翻頁了」，也希望藍營「不要再吃白營豆腐」，回歸政策論述與參選人檢驗。

竹北破局 藍：別再翻桌 白：不希望外溢

藍白合在竹北破局，連帶影響竹縣選情。國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長李鴻源昨天表示，不應為一件事情破壞大局，即使都已登記，雙方仍可回到原點趕快比民調，雖不講棄保，起碼大家心裡有數，不要再吵下去，也不要讓爭議從竹北外溢到其他選區。

觀察站／竹北合作破局 藍阻白營挖牆角 防後院著火

竹北藍白合作破局，效應迅速外溢新竹縣長選舉。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨開第一槍，將火力轉向新竹縣政府；民進黨縣長參選人鄭朝方隨即接球助攻，形成雙面夾擊。面對防線生變，國民黨籍新竹縣長楊文科適時在社群發文談「兄弟同心」，強調副縣長陳見賢「不脫黨、不站他黨的台」，避免「後院著火」讓藍營初選裂痕擴大。

九合一選舉 26陸配參選

今年地方公職人員選舉將於十一月廿八日投開票，中選會主委游盈隆昨天表示，共有一萬九六九五位登記，角逐一萬一○五一個名額。共有廿六位陸配登記參選，其中，十九位參選村里長、一人參選鄉鎮市長、二位參選直轄市議員、二位參選縣市議員及二位參選鄉鎮市民代表，登記參選竹北市長的民眾黨前立委李貞秀資格，將由地方選委會審查資格。游盈隆表示，陸配參選較上次增七人，是自然增減。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。