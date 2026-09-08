竹北破局 藍：別再翻桌 白：不希望外溢

藍白合在竹北破局，連帶影響竹縣選情。國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長李鴻源昨天表示，不應為一件事情破壞大局，即使都已登記，雙方仍可回到原點趕快比民調，雖不講棄保，起碼大家心裡有數，不要再吵下去，也不要讓爭議從竹北外溢到其他選區。

李鴻源昨指出，藍白合談的是原則，不是談一個人，如今還來得及回到原點；民調後，就支持會當選的那一個人，不管是藍、還是白。

李鴻源認為，如果意氣用事下去，會變成誰也不能幫誰站台；他相信國民黨支持者還是比較多，藍營有分量的政治明星也比較多，不去幫友黨站台，「損失可能是友黨比較大」。

「大局是二○二八要政黨輪替，小不忍則亂大謀。」李鴻源表示，民眾黨內有很多好朋友，藍白就是因為曾翻桌，才有今天這樣的後果，他不希望再看到另一個翻桌重演；此事如果從新竹縣外溢，下一個難題就是嘉義市要不要支持民眾黨？要不要支持新北市、台北市民眾黨議員？「搞到這樣就不好」。

民眾黨發言人張彤表示，不希望單一選區爭議產生外溢效果，事實上從立法院到宜蘭縣、新北市及其他縣市，在野合作都相當順暢，雙方也始終信守承諾。