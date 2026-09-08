藍白竹縣由合轉戰 邱臣遠批在地治水空轉

竹北藍白合破局，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨開「藍白對決」第一槍，舉行記者會批竹縣治水空轉五年，要求縣府及各黨縣長參選人提出治水承諾。邱臣遠說，政黨協商已告一段落，竹北市長這事「應該翻頁了」，也希望藍營「不要再吃白營豆腐」，回歸政策論述與參選人檢驗。

邱臣遠日前在臉書貼出和新竹縣副縣長陳見賢合照，表示獲得陳表達支持，引發外界揣測是否成功「挖牆角」。新竹縣長楊文科昨也在臉書貼出和陳見賢的合照，強調兩人並肩合作八年、陳見賢「始終如一」，並喊話「局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心」，此文被視為釋放藍營團結訊息。

楊文科臉書裡轉述陳見賢說法，「從頭到尾都是忠貞愛國的國民黨員」、「骨子裡就是正藍軍」。楊表示，國民黨沒有分裂的本錢，稱陳見賢八年來始終如一、不脫黨、不站他黨的台，一心守護國民黨與新竹縣，對這分堅持「不只敬佩，更深深感謝」。

新竹縣長楊文科（右）昨貼出與副縣長陳見賢（左）合照，強調「兄弟同心」。圖／截自楊文科臉書

邱臣遠昨說，基層「當然都有情緒」，目前就是盡量安撫；政黨協商、協調告一段落，現在就是「堅定信念、勇往直前」，未來將強化民眾自主、回歸政策論述，透過政策爭取最大選民支持。

邱臣遠等人引用新竹縣審計室最新決算查核報告，指二○二一年至二○二五年間，竹縣規畫雨水下水道約一五七公里，實際完成約一一五公里，仍有近四十二公里建設缺口；芎林排水規畫更長達四十年未重新檢討，橫山卅二年、寶山廿六年，新埔、新豐、湖口等地也逾十年未修訂，質疑縣府治水進度。另指竹縣去年下水道清疏因發包延遲，廿公里普查未能在汛期前完成；縣府遭糾正後，原承諾今年三月完成開口契約發包，七月廿八日才決標。

縣政府反駁，稱竹縣下水道建設從未停滯，雨水下水道實施率百分之七十三點四二、建設長度一一五點五七公里，高於非六都縣市平均的百分之七十三。縣府表示，部分工程早已完工通水，審計報告有時差，並非工程停擺。

針對邱臣遠陣營動作，藍營地方人士認為，民眾黨在新竹縣的實力仍有限，民眾黨前主席柯文哲二○二四年總統大選在竹北雖拿下百分之卅八得票率，但隨著司法案件延燒，政治光環已不如以往，白營能否轉化為地方選票仍待觀察。藍營內部已定調不參與政治口水，避免陷入藍白攻防，將選戰主軸拉回政策論述與地方建設。徐欣瑩陣營採取低調應對策略，昨未回應。