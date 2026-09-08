聽新聞
0:00 / 0:00

藍白竹縣由合轉戰 邱臣遠批在地治水空轉

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠（左二）昨批新竹縣治水空轉。圖／民眾黨提供
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠（左二）昨批新竹縣治水空轉。圖／民眾黨提供

竹北藍白合破局，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨開「藍白對決」第一槍，舉行記者會批竹縣治水空轉五年，要求縣府及各黨縣長參選人提出治水承諾。邱臣遠說，政黨協商已告一段落，竹北市長這事「應該翻頁了」，也希望藍營「不要再吃白營豆腐」，回歸政策論述與參選人檢驗。

邱臣遠日前在臉書貼出和新竹縣副縣長陳見賢合照，表示獲得陳表達支持，引發外界揣測是否成功「挖牆角」。新竹縣長楊文科昨也在臉書貼出和陳見賢的合照，強調兩人並肩合作八年、陳見賢「始終如一」，並喊話「局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心」，此文被視為釋放藍營團結訊息。

楊文科臉書裡轉述陳見賢說法，「從頭到尾都是忠貞愛國的國民黨員」、「骨子裡就是正藍軍」。楊表示，國民黨沒有分裂的本錢，稱陳見賢八年來始終如一、不脫黨、不站他黨的台，一心守護國民黨與新竹縣，對這分堅持「不只敬佩，更深深感謝」。

新竹縣長楊文科（右）昨貼出與副縣長陳見賢（左）合照，強調「兄弟同心」。圖／截自楊文科臉書
新竹縣長楊文科（右）昨貼出與副縣長陳見賢（左）合照，強調「兄弟同心」。圖／截自楊文科臉書

邱臣遠昨說，基層「當然都有情緒」，目前就是盡量安撫；政黨協商、協調告一段落，現在就是「堅定信念、勇往直前」，未來將強化民眾自主、回歸政策論述，透過政策爭取最大選民支持。

邱臣遠等人引用新竹縣審計室最新決算查核報告，指二○二一年至二○二五年間，竹縣規畫雨水下水道約一五七公里，實際完成約一一五公里，仍有近四十二公里建設缺口；芎林排水規畫更長達四十年未重新檢討，橫山卅二年、寶山廿六年，新埔、新豐、湖口等地也逾十年未修訂，質疑縣府治水進度。另指竹縣去年下水道清疏因發包延遲，廿公里普查未能在汛期前完成；縣府遭糾正後，原承諾今年三月完成開口契約發包，七月廿八日才決標。

縣政府反駁，稱竹縣下水道建設從未停滯，雨水下水道實施率百分之七十三點四二、建設長度一一五點五七公里，高於非六都縣市平均的百分之七十三。縣府表示，部分工程早已完工通水，審計報告有時差，並非工程停擺。

針對邱臣遠陣營動作，藍營地方人士認為，民眾黨在新竹縣的實力仍有限，民眾黨前主席柯文哲二○二四年總統大選在竹北雖拿下百分之卅八得票率，但隨著司法案件延燒，政治光環已不如以往，白營能否轉化為地方選票仍待觀察。藍營內部已定調不參與政治口水，避免陷入藍白攻防，將選戰主軸拉回政策論述與地方建設。徐欣瑩陣營採取低調應對策略，昨未回應。

2026九合一選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹縣藍白對決第一槍！邱臣遠批治水停滯 縣府提三大事實澄清

白禁挺徐欣瑩 基層無奈：大人吵架波及地方

竹縣藍白合破局 白祭黨紀禁挺徐欣瑩

觀察站／黨內外2道裂痕 徐欣瑩怎拆彈

相關新聞

選情初探／草屯多1席 13搶9牽動議長之爭

南投縣議員第二選區（草屯、中寮），草屯鎮為「全台最大鎮」，是選戰必爭之地，今年更因其全鎮人口數增加，下屆應選席次從八席增至九席。這次有六名議員拚連任，並有七名老將及新秀挑戰，形成十三人搶九局面，更牽動議會龍頭之爭。

魏平政宣布不再做民調：要一票一票拚回來

彰化國民黨整合情形備受矚目，國民黨縣長參選人魏平政昨走訪社團、宮廟，強調接下來深入村里、社區及社團，拉高選民熟悉度；縣長王惠美昨出席「工會幹部與縣長有約」座談，未安排輔選行程。民進黨參選人陳素月昨發布首份「彰化加速」文宣，立委黃秀芳、陳秀寶站台背書。

藍白竹縣由合轉戰 邱臣遠批在地治水空轉

竹北藍白合破局，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨開「藍白對決」第一槍，舉行記者會批竹縣治水空轉五年，要求縣府及各黨縣長參選人提出治水承諾。邱臣遠說，政黨協商已告一段落，竹北市長這事「應該翻頁了」，也希望藍營「不要再吃白營豆腐」，回歸政策論述與參選人檢驗。

竹北破局 藍：別再翻桌 白：不希望外溢

藍白合在竹北破局，連帶影響竹縣選情。國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長李鴻源昨天表示，不應為一件事情破壞大局，即使都已登記，雙方仍可回到原點趕快比民調，雖不講棄保，起碼大家心裡有數，不要再吵下去，也不要讓爭議從竹北外溢到其他選區。

觀察站／竹北合作破局 藍阻白營挖牆角 防後院著火

竹北藍白合作破局，效應迅速外溢新竹縣長選舉。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨開第一槍，將火力轉向新竹縣政府；民進黨縣長參選人鄭朝方隨即接球助攻，形成雙面夾擊。面對防線生變，國民黨籍新竹縣長楊文科適時在社群發文談「兄弟同心」，強調副縣長陳見賢「不脫黨、不站他黨的台」，避免「後院著火」讓藍營初選裂痕擴大。

九合一選舉 26陸配參選

今年地方公職人員選舉將於十一月廿八日投開票，中選會主委游盈隆昨天表示，共有一萬九六九五位登記，角逐一萬一○五一個名額。共有廿六位陸配登記參選，其中，十九位參選村里長、一人參選鄉鎮市長、二位參選直轄市議員、二位參選縣市議員及二位參選鄉鎮市民代表，登記參選竹北市長的民眾黨前立委李貞秀資格，將由地方選委會審查資格。游盈隆表示，陸配參選較上次增七人，是自然增減。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。