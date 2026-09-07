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賴總統下令10天內開鍘！宜蘭縣黨部火速議處違紀參選9人 將開除黨籍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭基層選舉分裂，冬山鄉原本提名陳鏗芳（中）參選鄉長，但謝燦輝抗議初選不公，堅持參選到底；今晚縣黨部開會決定進行議處，有可能開除黨籍。聯合報系資料照
民進黨宜蘭基層選舉分裂，冬山鄉原本提名陳鏗芳（中）參選鄉長，但謝燦輝抗議初選不公，堅持參選到底；今晚縣黨部開會決定進行議處，有可能開除黨籍。聯合報系資料照

地方公職選舉截止登記，各地紛傳違紀參選，民進黨中央下令縣市黨部10天內處理。民進黨宜蘭縣黨部今晚召開執委會，依照黨章規定提報羅淑惠、謝燦輝、林瑞文、吳秋玟、陳玉麟等共9人違紀名單，陳報黨中央議處開除黨籍；至於鄉鎮市民代表同意報准參選者，不提報議處，村里長參選則持開放態度。

宜蘭幾個重要選區爆出違紀參選，恐嚴重衝擊地方選情，縣黨部今晚決定提報議處名單9人，包括頭城鎮縣議員參選人林瑞文，員山鄉縣議員參選人陳玉麟，礁溪鄉縣議員參選人吳秋玟，冬山鄉長參選人謝燦輝，五結鄉長參選人羅淑惠及鄉民代表參選人陳美華，羅東鎮民代表參選人蔡莉雯與簡嗚佐，三星鄉民代表參選人梁文德。

黨主席賴清德展現明快作風，下令各縣市黨部10天內把違紀參選名單報到黨中央，若無特況狀況，最後結果應該就是開除黨籍。

宜蘭各選區違紀參選情形不同，違紀多屬正國會色彩的地方要角，其中冬山鄉長參選人謝燦輝、員山鄉縣議員參選人陳玉麟都對初選結果不滿，不惜被開除黨籍，也要參選到底，冬山鄉謝燦輝實力看好。

員山鄉陳玉麟上演同派鬩牆之爭，黨部提名李姿婷參選員山鄉縣議員，李的父親李建興是正國會前秘書長，陳玉麟是出自正國會立委陳俊宇的助理，依照員山政治生態兩席，民進黨只有一席空間，想要把藍營參選人擠下的機率並不高，兩人勢必競爭到底。

頭城鎮縣議員選情與員山鄉類似，藍綠各一席空間，外傳「高層」屬意林瑞文參選，林登記參選後在臉書寫下「感謝我的大長官陳金德政委的鼓勵」，其參選直接衝擊黨提名的林詩穎，不過頭城鎮農會五連霸總幹事吳立民最後一天登記參選頭城鎮長，應該對林詩穎是助力。

違紀參選紛擾與爭議，縣黨部主委邱嘉進指出，登記截止前，縣黨部及核心幹部均善盡溝通、協調責任，為維護組織紀律及制度公信力，縣黨部執行委員會已就相關資料進行查核並提報，一切皆遵照黨規辦理。

邱嘉進強調，違紀參選者均屬個人行為，縣黨部依事實與規定分案審視，不應對任何團體派別或其他成員有延伸的評價，所有案件均一致標準處理，不因個人身分或背景而有所不同。

黨內高層屬意林瑞文參選，林的參選臉書還特別感謝行政院政務委員陳金德的鼓勵。圖／翻攝取自林瑞文臉書
黨內高層屬意林瑞文參選，林的參選臉書還特別感謝行政院政務委員陳金德的鼓勵。圖／翻攝取自林瑞文臉書

綠營宜蘭幾個指標選區驚爆分裂，員山鄉縣議員原本提名李姿婷（左）參選，但初選落敗陳玉麟不滿，違紀參選投入選戰，同派鬩牆衝擊選情。聯合報系資料照
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