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魏平政宣布不再做民調：要一票一票拚回來

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／彰化報導
國民黨彰化縣長候選人魏平政到員林傳統市場拜票。圖／魏平政提供
國民黨彰化縣長候選人魏平政到員林傳統市場拜票。圖／魏平政提供

彰化國民黨整合情形備受矚目，國民黨縣長參選人魏平政昨走訪社團、宮廟，強調接下來深入村里、社區及社團，拉高選民熟悉度；縣長王惠美昨出席「工會幹部與縣長有約」座談，未安排輔選行程。民進黨參選人陳素月昨發布首份「彰化加速」文宣，立委黃秀芳、陳秀寶站台背書。

魏平政昨出席社團聯誼會、走訪傳統市場拜票，並參加宮廟開香。他說，剛獲提名時下鄉拜訪，遭冷淡以對的機率約有七、八成，但經過全縣廿六鄉鎮市走透透及密集宣傳，如今對他笑臉相迎的民眾已達七、八成，僅約兩到三成表示不認識他、表態不支持國民黨，有明顯改變。

針對競選總部成立，部分派系大老未現身，有的到場卻未上台，被解讀黨內未整合。魏平政表示，部分派系大老年事已高，已預祝圓滿成功，要求上台反而強人所難；他說，政治人物到場就是支持的具體表現，他對此心懷感謝。

魏平政也表示，選前不再做民調，最重要的是一票一票拚回來。他說，全縣廿六鄉鎮市已跑過一遍，下階段加強與村里長聯繫，提高選民熟悉度，迎頭趕上。

王惠美上周才談及未安排輔選時一度哽咽，強調每天把彰化縣政做好，就是最好的輔選。昨出席「工會幹部與縣長有約」座談會，未談及選舉話題。

民進黨彰化縣長參選人陳素月（前排右三）昨發布施政藍圖文宣，找來村里長及素人撰文支持。記者林敬家／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月（前排右三）昨發布施政藍圖文宣，找來村里長及素人撰文支持。記者林敬家／攝影

民進黨參選人陳素月昨公布「彰化加速」施政藍圖，邀村里長及素人撰文表達支持，立委黃秀芳、陳秀寶到場力挺；黃、陳表示，未來素月在縣府掌舵，兩人則在在中央全力爭取建設補助、在立法院全力盯緊進度，中央地方一條龍不拖延。

無黨籍參選人邱建富持續以陸戰為主，從八月起展開廟口開講，計畫深入各鄉鎮市與民眾直接交流。另無黨籍參選人陳重嘉則預告將陸續公布政見。

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