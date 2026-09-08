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選情初探／草屯多1席 13搶9牽動議長之爭

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣議員第二選區（草屯、中寮），草屯鎮為「全台最大鎮」，是選戰必爭之地，今年更因其全鎮人口數增加，下屆應選席次從八席增至九席。這次有六名議員拚連任，並有七名老將及新秀挑戰，形成十三人搶九局面，更牽動議會龍頭之爭。

草屯鎮人口已逾九點八萬人，是南投縣最大票倉，為第二選區主戰場，歷屆鎮長幾乎都藍、綠輪替，政黨傾向不明顯，選人不選黨，為「搖擺鎮」。現任原八名議員，簡賜勝去年補選上鎮長，剩七人，無黨籍三席、國民黨三席、民進黨一席。

七名現任議員中，民進黨蔡銘軒、無黨籍廖梓佑及林友友拚連任，其中廖梓佑原為民進黨籍五連霸老將，但因本屆正副議長選舉票投自己遭開除黨籍；林友友則為民進黨前議員林永鴻之女，原本三人穩中求勝，不料泛綠陣營參選卻大爆炸。

綠營至少有二席空間，今年總席次增加一席，為爭取最大席次，民進黨此次除了蔡銘軒，再提名黨內第廿屆落選頭李帛璋、前議員黃秀女之女洪巧娟共三人。不料，前草屯鎮長洪國浩之子洪宗呈、停權中的鎮代簡百聰均以無黨籍參選。

泛藍陣營中的現任議員有國民黨李洲忠、簡峻庭、唐曉棻及無黨籍莊士傑，李、簡、莊三人爭取連任；唐曉棻則交棒由其丈夫、草屯鎮農會理事長林昆熠參選，林也曾任縣議員，外界認為，他重披戰袍，劍指議長寶座。

國民黨立委謝龍介前助理、社工師林佳穎主打青年參政，鎖定藍營年輕選票；在地企業家張至順雖是政治素人，但參與警友會、義消等熱心公益，資源雄厚，實力不容小覷，選情激烈， 也讓正副議長選情添變數。

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