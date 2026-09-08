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陳瑩提醫療政見 吳秀華推醫護留才

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

台東藍綠縣長參選人提醫療政見，民進黨陳瑩主張蘭嶼設置醫院、大武緊急醫療照護中心升格南迴地區醫院，以及加速老舊衛生所整建及「外地就醫支持計畫」。國民黨吳秀華規畫「台東整合醫療網」與遠距醫療服務平台，提升偏鄉醫療可近性與跨院協作，並透過「健康台東Ａｐｐ」，導入ＡＩ風險預測與健康提醒。

立委陳瑩昨邀醫界代表到場及透過視訊連線互動舉辦記者會，公布「南迴線、蘭嶼設醫院」、「老舊衛生所全面翻修」、「支持醫事人員服務台東」、「協助台東鄉親外出看病」、「推廣中醫、中草藥創造醫療與產業雙贏」等五大醫療政見。

為了吸引優秀醫事人才到台東服務，陳瑩主張提供交通訂票、住宿安排、家屬生活與教育等資源資訊協助，鼓勵退休醫事人員，在觀光淡季時到台東旅遊兼醫療服務。

議長吳秀華則希望推動臨床護理人員留任補助與獎勵機制，興建醫護宿舍、改善工作環境與托育問題，並與醫學中心建立人力支持與培訓合作機制，培育長照專業人才與在地照顧服務人力，建立時間銀行社區互助人力池。

此外，許多癌症、重大疾病與慢性病患者，必須固定前往高雄、花蓮或台北治療。陳瑩擬定「外地就醫支持計畫」，將提供後送及交通補助，以及病友與家屬所需的諮詢與支持服務，讓赴外就醫縣民不感到孤單無助。

吳秀華強調，將加速推動「台東縣樂齡健康長照園區」（太平榮家舊址活化）開發計畫，結合醫療、居住、照護與預防保健功能，創造在地就業機會。

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