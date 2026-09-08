藝文攻防…賴瑞隆轟凍刪13億 柯志恩批沒做功課

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆發表藝文政見，點名國民黨對手柯志恩在立法院支持凍刪文化預算逾十三億元，柯志恩昨天回擊，稱今年文化部預算規模創新高，刪減比率僅三點三％，賴瑞隆拿錯誤訊息混淆視聽，才是對文化工作者的羞辱；賴瑞隆下午再反擊柯志恩，指凍刪文化經費已對文化工作者造成影響，呼籲柯面對問題。

賴瑞隆昨天提出七大政策十八項計畫藝文政見，還特別上妝粉墨登場，體驗台灣傳統歌仔戲文化。他認為，高雄已經建立完整文化場館群，也打造多項具有城市辨識度的文化節慶品牌，下一階段要從場館、活動走向文化內容生產，讓高雄的土地、歷史與生活，成為創作養分、形成作品及產業，逐步走向國際市場。

他話鋒一轉，指今年度文化部預算被立法院刪減十億元、凍結三點八六億元，柯志恩服膺黨意，在刪凍文化預算提案投贊成票，批評柯志恩支持凍刪文化預算，影響文化產業發展及所需資源。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）認為，文化需要理性討論與專業監督，不能拿錯誤數字進行政治操作。聯合報系資料照

柯志恩回應，今年文化部預算二九七億元，規模創新高，實際刪減比例是近三年最低，刪減後仍保有二八七億元規模。相關預算的調整主要集中在TaiwanPlus、文化部相關媒體文宣費、國外及中國大陸地區旅費與特別費等項目，與傳統藝術及整體文化發展沒有直接關聯。

柯強調，立法院審查預算，就是希望文化部把有限的預算投入真正需要的文化工作，而不是讓缺乏效益的支出持續擴張，任何人都不應該拿文化議題做政治操作，賴瑞隆如果真的關心文化，更應該先把預算數字看清楚，不符事實的指控，才是對文化工作者的羞辱。

高雄市長選戰升溫，賴瑞隆、柯志恩頻就政策過招，雙方政黨後援力道也加強。日前陳其邁舉辦新書發表會，前總統蔡英文、陳其邁藉活動力挺賴瑞隆；面對賴頻打「小英牌」拉高網路聲量，柯志恩十九日將舉辦大型造勢，邀請北市長蔣萬安南下助陣。

賴瑞隆昨天指出，不同縣市候選人互相拉抬很正常，最近蔣萬安常談到高雄，還拿前鎮漁港作文章，但要談高雄，就應該把完整事實講清楚，而不是把高雄當成政治攻防的工具，「歡迎蔣萬安來走走，看看高雄的改變，或許可以做為台北市政爭議的解方。」