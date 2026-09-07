吳子嘉稱徐欣瑩未承諾禮讓提告黃國昌等9人 民眾黨：挽回不了政治誠信

針對藍白共推新竹縣竹北市長人選破局，美麗島電子報董事長吳子嘉對民眾黨主席黃國昌等人提告。民眾黨發言人張彤回應，提起這種可笑的濫訴只是吹哨壯膽，不僅挽回不了國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩「早已破滅的政治誠信」，最終更將自取其辱。

吳子嘉今天透過律師發表聲明表示，有關徐欣瑩與民眾黨就竹北市長候選人協調案達成承諾，坊間就此不實言論甚囂塵上，經查徐欣瑩與黃國昌的訊息對話，確認並無前者就此承諾後者的言語，「當事人吳子嘉為端正選舉，決議對民眾黨相關不實發言者提出刑事告發」。

根據吳子嘉公布的刑事告發狀，被告對象包括黃國昌、民眾黨前主席柯文哲、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、台北市議員參選人許甫、民眾黨秘書長周榆修、竹北市長參選人邱臣遠、基隆市副市長邱佩琳、民眾黨政策會執行長兼發言人吳皇昇等人。

黃國昌晚間在個人直播表示，整件事情冤有頭債有主，就是徐欣瑩派人出來，自己完全不想理會，因為是在模糊問題焦點，「老實講這樣搞，完全無法挽救妳已經破產的信用，而且一定會自取其辱」，現在何必向檢察官告發，徐欣瑩就本人親自出面，「妳就告我刑事自訴，我直接在法庭裡面徹底洗臉，到時候不要怪我不留任何情面。」

黃國昌批評，徐欣瑩真的很糟糕，因為直到今天下午，還是有國民黨的兄弟姐妹為此奔走，大家都不是為了徐欣瑩，而是真正想要顧全大局，「國民黨的那些朋友才是真的在顧大局，妳在顧的從頭到尾都只有妳自己。」

黃國昌也提及，國民黨新竹縣黨部先前發布公開信並祭出黨紀，要求自家黨員不得為「非國民黨提名參選人」站台或公開助選，這就是徹底的兩面手法，一方面聲稱藍白要團結合作，另一方面卻發出這種公開信，民眾黨當然就必須展現態度，就是不准替徐欣瑩站台助選。

「孰以自知，何以自知」，黃國昌表示，如果事情這樣發展下去，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方將漁翁得利，民眾黨今年初曾經花錢做民調，而且還有把民調拿給徐欣瑩看，民眾黨支持者「支持鄭朝方的比例比徐欣瑩還高」，結果現在卻是真心換絕情，當然就不可能再支持徐欣瑩。