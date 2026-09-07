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韋淳祐再推「慧拗一家人」續集 酸蘇貞昌提三鶯線洗民眾記憶

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前新媒體部主任韋淳祐今再發布新片「慧拗一家人說新北捷運鬼故事」，大酸一個城市爭取捷運經費，一家人為了政治利益，可以「先嫌你吵，再當功績」，甚至不惜洗你的記憶。圖／擷取自風向123事
國民黨前新媒體部主任韋淳祐今再發布新片「慧拗一家人說新北捷運鬼故事」，大酸一個城市爭取捷運經費，一家人為了政治利益，可以「先嫌你吵，再當功績」，甚至不惜洗你的記憶。圖／擷取自風向123事

國民黨前新媒體部主任韋淳祐日前發布「慧拗一家人」Kuso影片，以鬼故事手法諷刺前閣揆蘇貞昌與民進黨新北市長參選人蘇巧慧的政治立場轉變。韋淳祐今再發布新片「慧拗一家人說新北捷運鬼故事」，大酸一個城市爭取捷運經費，一家人為了政治利益，可以「先嫌你吵，再當功績」，甚至不惜洗你的記憶。

韋淳祐指出，最近新北有個怪現象，蘇巧慧的登記參選、造勢大會，都不見爸爸蘇貞昌；可是在地方上，蘇貞昌本人到處自吹自擂；女兒的場合他不出現，自我吹捧他不缺席。

韋淳祐提到，9月6日鶯歌餐會，蘇貞昌公開說「我當行政院長的時候，我們鶯歌、三鶯線今天可以通捷運！當時對土城，把永寧站延伸到頂埔站，今年才有辦法有三鶯線，沒有就都沒了。這些裁決，我做行政院長當時的決策，今天才有鶯歌、三鶯的捷運線。」問題來了，如果蘇貞昌院長當年真的這麼英明神武，新北市長侯友宜又何必一喊再喊？

韋淳祐說，回顧2019年蔡英文視察新北捷運，侯友宜當場呼籲「新北市身為全台最大直轄市，人口超過全國六分之一，人均預算卻是6都最低，希望中央能多重視地方建設」。2022年，汐止東湖線新北的負擔是中央的4倍，侯友宜當面請蘇貞昌盡速核定。蘇貞昌回他：「我實在不願意在這裡算帳，以一個院長跟一個市長在這裡算帳不好看。也許幕僚給你錯誤的印象，也許選舉比較緊張，換一個角度就會比較涼，不用這樣氣噗噗。」

韋淳祐說，一個市長替市民爭取捷運，天經地義，結果被酸是選舉緊張，被嗆是氣噗噗；照這個標準，全新北等捷運的人都在氣噗噗，而整個過程，從頭到尾，不見新北立委蘇巧慧站出來聲援。

韋淳祐說，幾年後，蘇貞昌搖身一變「三鶯線是他當年的英明決策，不是侯友宜苦苦爭取的結果。」這就像有人吃飯時跟你說「當眾算錢很難看」，散席幾年後逢人就講整桌都是他請的；叫別人不要算帳，自己很懂「作帳」。原來不是不算帳，是把帳做成自己家的才算。

韋淳祐說，他想請問蘇巧慧三個問題：一是侯友宜過去爭取新北捷運核定，妳為什麼從來不聲援？二是侯友宜向中央喊話，妳認同蘇貞昌那句「氣噗噗」嗎？三是賴清德政府刪減捷運補助逾54億元，妳認為現在也不必算帳嗎？他也酸，鬼故事最恐怖的不是鬼，是記憶，「鬼不怕符咒，鬼怕的是有人一直在記帳；你一記起來，它就原形畢露」。

2026九合一選舉 新北市選舉 三鶯線 韋淳祐 蘇貞昌 蘇巧慧

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