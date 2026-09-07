吳子嘉查對話「徐欣瑩未承諾禮讓」告柯文哲等9人 邱臣遠陣營：濫訴不會讓她票變多

新竹縣選情「藍白破局」愈演愈烈！美麗島電子報董事長吳子嘉委託陳振東律師事務所代發聲明稿，稱「主動調查」確認徐欣瑩並未承諾民眾黨主席黃國昌有關禮讓竹北市長的承諾，因此對於民眾黨柯文哲、黃國昌、邱臣遠等相關人提出違反選罷法刑事告發。對此，邱臣遠競選團隊發言人黃心愉回應，濫訴既無法掩蓋事實，也不會讓徐欣瑩的票變多。

吳子嘉聲明近日有關國民黨新竹縣登記候選人徐欣瑩，與民眾黨就竹北市市長候選人協調案達成承諾，坊間就此不實言論甚囂塵上。他主動調查本事件，經查對徐欣瑩與黃國昌的Line訊息對話，而確認並無徐欣瑩就此承諾黃國昌先生的言語。

吳子嘉說，為端正選舉，乃決意對民眾黨相關不實發言者提出違反選罷法第 104 條第一項之刑事告發，就其等不實散播謠言及不實之事意圖使人不當選的行為，請求檢察官介入調查，以正視聽。 吳子嘉共提告柯文哲、黃國昌、陳智菡、許甫、周榆修、邱臣遠、黃心愉、邱佩琳、吳皇昇等9人。

邱臣遠競選團隊發言人黃心愉今天晚間回應，面對敗訴王屢屢濫用司法資源，我們無所畏懼，政治的根本在於誠信，濫訴既無法掩蓋事實，也不會讓徐欣瑩的票變多。

吳子嘉共提告柯文哲、黃國昌、陳智菡、許甫、周榆修、邱臣遠、黃心愉、邱佩琳、吳皇昇等9人。圖／取自美麗島電子報