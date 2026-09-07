楊文科曝光與陳見賢8年情誼 喊「風浪再大、兄弟同心」力挺團結

新竹縣長楊文科今天在臉書貼出與副縣長陳見賢的合照，強調兩人並肩合作8年、陳見賢「始終如一」，並喊話「局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心」，在近期國民黨內部動向受到關注之際，釋放藍營團結訊息。

楊文科在臉書表示，今天與陳見賢討論縣政，談到一半又聊起8年前的往事。楊說，當年自己決定參選新竹縣長、民調還在個位數時，陳見賢義不容辭站出來力挺，展現高度戰鬥力與大局觀，陪他一路逆襲當選第18屆新竹縣長；從競選夥伴到進入縣府並肩作戰，兩人一起扛壓力、想辦法，走過8年。

楊文科更強調，現在政治局勢混亂，國民黨也面臨許多挑戰，「越是這種時候，越能看出誰才是真正有情有義、守住信念的人」，國民黨沒有分裂的本錢，只有團結一心的選擇。他並稱，陳見賢8年來始終如一、不脫黨、不站他黨的台，一心守護國民黨與新竹縣，對這份堅持「不只敬佩，更深深感謝」。

​楊文科以「當年同甘共苦打天下，今天坐看風雲笑談天下事」形容兩人情誼，並喊話​局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心。「謝謝見賢兄，我們繼續為新竹縣、為國民黨加油，一起把這條對的路穩穩走下去！完成歷史任務」。