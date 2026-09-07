江啟臣喊初教機國造 何欣純挺國防自主培訓人才

國民黨、民進黨台中市長參選人江啟臣、何欣純今天分別出席漢翔企業工會會員代表大會，江啟臣認為初教機應採國造方案，將技術人才留台灣，何欣純支持國防自主並加碼培訓人才。

漢翔企業工會今天召開會員代表大會，江啟臣、何欣純獲邀出席。江啟臣會後發布新聞稿表示，他在會中致詞時提出三大主張「初教機留台灣、實體AI落台中、產業升級帶動加薪」，他強調，國機國造不只是國防政策，更是產業政策與勞工政策；新式初級教練機應優先採取國造方案，由漢翔帶領國內供應鏈共同承擔，把訂單、技術、人才與就業機會留在台灣。

江啟臣指出，無人載具包括無人機、無人船、無人車及人形機器人，核心為自主控制AI與實體製造結合的「實體AI」。他主張成立「AI賦能學院」，由政府結合企業、大專院校及研究機構，提供在職員工AI應用與智慧製造訓練，建立技能認證及企業加薪輔導機制，協助勞工提升專業、企業加速轉型。

此外，何欣純也透過新聞稿表示，國防安全與產業發展都不能等，相關企業從設備、人才培育、擴充產能，需要更多力量支持，進一步爭取國際市場。支撐產業競爭力的關鍵是人才。未來除支持國防自主及無人機產業，將提高勞工成人健檢補助，並加碼工會辦理專業培訓、在職訓練及AI應用課程。

她指出，AI不是用來取代員工，而是協助勞工提升工作效率與專業能力，公司投資設備、員工提升專業，政府就應該再加碼資源，讓產業升級與勞工權益同步提升。