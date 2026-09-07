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江啟臣喊初教機國造 何欣純挺國防自主培訓人才

中央社／ 台中7日電

國民黨、民進黨台中市長參選人江啟臣何欣純今天分別出席漢翔企業工會會員代表大會，江啟臣認為初教機應採國造方案，將技術人才留台灣，何欣純支持國防自主並加碼培訓人才。

漢翔企業工會今天召開會員代表大會，江啟臣、何欣純獲邀出席。江啟臣會後發布新聞稿表示，他在會中致詞時提出三大主張「初教機留台灣、實體AI落台中、產業升級帶動加薪」，他強調，國機國造不只是國防政策，更是產業政策與勞工政策；新式初級教練機應優先採取國造方案，由漢翔帶領國內供應鏈共同承擔，把訂單、技術、人才與就業機會留在台灣。

江啟臣指出，無人載具包括無人機、無人船、無人車及人形機器人，核心為自主控制AI與實體製造結合的「實體AI」。他主張成立「AI賦能學院」，由政府結合企業、大專院校及研究機構，提供在職員工AI應用與智慧製造訓練，建立技能認證及企業加薪輔導機制，協助勞工提升專業、企業加速轉型。

此外，何欣純也透過新聞稿表示，國防安全與產業發展都不能等，相關企業從設備、人才培育、擴充產能，需要更多力量支持，進一步爭取國際市場。支撐產業競爭力的關鍵是人才。未來除支持國防自主及無人機產業，將提高勞工成人健檢補助，並加碼工會辦理專業培訓、在職訓練及AI應用課程。

她指出，AI不是用來取代員工，而是協助勞工提升工作效率與專業能力，公司投資設備、員工提升專業，政府就應該再加碼資源，讓產業升級與勞工權益同步提升。

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